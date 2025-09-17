Carlos García-Alix, cineasta: "En todas las guerras se mata a los niños, a las mujeres y a los inocentes"

¿En qué contexto se enmarca el documental El honor de las injurias?

Desde muy jovencito, me interesó mucho toda la historia relacionada con la Guerra Civil española y, conforme fui creciendo, fui focalizando también mi interés en la revolución, que vino de las manos de la guerra. Al estallar la guerra, determinadas organizaciones vieron la necesidad y la oportunidad de ir más allá de una guerra por las libertades y abrir una vía hacia una revolución. Este fue el planteamiento que tuvo la CNT o las organizaciones vinculadas al movimiento libertario español. Mientras que las organizaciones de corte socialista, el PSOE o el Partido Comunista, lanzaron esa consigna de primero ganar la guerra y luego la revolución, las organizaciones libertarias decidieron abrir un proceso revolucionario. En Madrid, los militares fueron derrotados en su intento de golpe de estado en el Cuartel de la Montaña y, a partir de ahí, tanto las organizaciones que defendían la democracia como las organizaciones que defendieron la vía revolucionaria, se hicieron con esas armas y abrieron un proceso en el que se quiere ir hacia una serie de transformaciones sociales y, para eso, no se duda también en emplear una violencia tremenda, que es lo que trabaja la película.

Para quién no lo conozca, ¿quién fue Felipe Sandoval?

Felipe Sandoval no es un delincuente o un criminal, como nos ha ido contando siempre la versión de los vencedores, sino que es un hombre al servicio de una revolución. Que no duda en matar, asesinar o utilizar los medios que hoy nos parecen absolutamente criminales para traer esa revolución. Sandoval encarna a un determinado tipo de revolucionario anarquista español que se ha ido haciendo a lo largo de los años veinte hasta llegar a la Guerra Civil, cuando ya tiene 52 años.

¿De dónde sale el título del documental?

La película se llama El honor de las injurias porque Las Injurias es el barrio de origen de Felipe Sandoval y encierra también toda una metáfora de su vida, nacido en el margen más miserable que podía tener en ese momento una ciudad como Madrid.

¿Qué es lo que más le interesó del personaje?

Me interesa el personaje en sí mismo, ese ser que pierde la cuenta de los propios asesinatos o crímenes que ha cometido. Nunca son crímenes personales, no son crímenes que decida por un acto de venganza, son crímenes fundamentalmente al servicio de la organización a la que pertenece, son crímenes cometidos en nombre de una revolución. Él es un verdugo al servicio de la revolución, pero no es un verdugo por una venganza personal. Este matiz es muy importante para poder entenderlo. Cuando examinas detalladamente toda la acción de Felipe Sandoval, se ve a un hombre absolutamente disciplinado al servicio de los intereses de su organización.

Viendo la trayectoria de Sandoval, ¿hasta qué punto se puede justificar la violencia para atraer una revolución?

Cometeríamos un error grave si miramos a la historia desde nuestra posición de hoy. Podríamos entender muy pocas cosas. El momento histórico en el que se está dando esta violencia está muy cercano a la Revolución Rusa que demostró en la práctica que las clases más desfavorecidas pueden, en un momento dado, hacerse con el poder y abrir una vía hacia una sociedad sin clases, una sociedad donde no habría explotación del hombre por el hombre. Toda esta ideología llegaba en medio de una conmoción violenta muy profunda, puesto que los grupos o las clases dominantes jamás iban a renunciar a lo que a sus mecanismos de poder. La cultura de la violencia es una cultura que también va muy ligada a los procesos de transformación social y a los procesos de liberación. Es como si se cumpliera esa maldición de que cuando queremos hacer de la tierra el cielo, la convertimos en el infierno. Todos estos procesos revolucionarios al final han alumbrado dictaduras o regímenes totalitarios. La lista sería inmensa. La Unión Soviética, China, Vietnam, Camboya, Cuba... Esto nos abre un interrogante profundo de que la violencia no alumbra nada. O que la victoria de la fuerza y la victoria de la violencia al final lo que trae es otra violencia. Pero esto lo vemos hoy, lo vemos a partir de una determinada experiencia histórica. Nosotros podemos verlo porque miramos hacia atrás y vemos cómo fueron todos esos procesos. Esto está presente hoy con lo que está ocurriendo en Gaza, una violencia brutal que se está empleando, incluso contra niños, mujeres y ancianos. Esto traerá una respuesta que seguramente será una respuesta sangrienta y violenta. Está sucediendo en Ucrania o en otros lugares de África. Seguimos resolviendo los problemas pensando que es la violencia la que nos va a salvar y no nos salva de nada.

Ha definido su documental como una fábula o un relato. ¿Por qué?

Porque yo no soy historiador. Soy un narrador. Por lo tanto, construyo un relato. Intento acercarme a la verdad, intento acercarme a través de la investigación al contexto en el que este hombre se movía, cómo era la organización a la que pertenecía. Pero al final, por mucho que haya investigado, hace falta ser bastante pretencioso para decir: este era Felipe Sandoval. Puedo hacer una aproximación.

¿No piensa que hoy, cuando la gente se acerca a investigar guerras o conflictos actuales para contarlos también hacen, de algún modo, una especie de fábula o relato de esa guerra?

Pues seguramente. Los egipcios ya dejaron relieves de la crueldad de la guerra, La Ilíada es un relato de la crueldad terrible de la guerra. No ha cambiado nada. En todas las guerras se mata a los niños, a las mujeres y a los inocentes. Y lo hemos vivido desde que estamos en la caverna, nos hemos devorado, nos hemos matado. Es terrible, pero es una verdad. Esto ha llegado a extremos tan inimaginables como que alrededor de una mesa, los nazis decidieran la Solución final y la muerte de nueve millones de personas. Es algo inaudito. ¿A qué extremos puede llegar esa maldad? Y no es algo del hombre contemporáneo. Los propios Aliados también deciden tirar las bombas incendiarias en Alemania cuando la guerra está ganada, deciden exterminar por miles y miles a la población civil con bombas de fósforo. Y esto sigue ocurriendo. Es una realidad que genera frustración. Esto es lo que somos.