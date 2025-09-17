La OFGC y DISA suman más plazas a conciertos infantiles

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y la Fundación DISA desvelaron ayer el crecimiento de la temporada 2025-2026 del ciclo de Conciertos Escolares y Conciertos en Familia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). Esta iniciativa que acerca la música a niños y jóvenes de Gran Canaria a través del Servicio Pedagógico de la OFGC contará en esta ocasión con nueve funciones y 28.780 plazas escolares.

El acto de presentación contó con la presencia de Pedro Justo Brito, vicepresidente de la Fundación OFGC; Sara Mateos, directora de la Fundación Disa, y Víctor Eloy López, nuevo responsable de la programación de los Conciertos Educativos de la OFGC. Justo alabó los resultados de la temporada pasada, que triplicaron las funciones de cuatro de los siete conciertos en familia, con una ocupación media de más del 90%.

La presente temporada cuenta con nueve títulos (incluyendo uno para bebés y otro itinerante) y ofrecerá 28.780 plazas escolares, lo que representa un notable aumento respecto al curso anterior. Habrá 86 funciones en total, incluyendo las itinerantes. Para el público familiar se ofrecerán 3.200 plazas en nueve funciones, con posibilidad de duplicarlas según la demanda.

La temporada arrancará con Peer Gynt, el sábado 25 de octubre, un clásico reinventado para público joven con música de Edvard Grieg, narrado por Fernando Palacios y dirigido por Øyvind Bjorå, en una producción que nos invita a redescubrir al antihéroe de Ibsen desde una óptica emocional y contemporánea.

Le seguirá el espectáculo Ventriloquía Sinfónica el próximo sábado 8 de noviembre, una experiencia visual y musical sin precedentes con la presencia estelar de Celia Muñoz, ganadora de Got Talent España, en un espectáculo que fusiona ventriloquia y ópera. Acompañada por la OFGC bajo la batuta de Víctor Eloy López, este espectáculo mezcla comedia, virtuosismo vocal y personajes sorprendentes.

El emblemático quinteto Spanish Brass regresa con Brass Brass Brass, el sábado 7 de febrero, una celebración de la sonoridad de los instrumentos de metal con obras que van de Bach a compositores contemporáneos, en una propuesta escénica repleta de ritmo, humor y pedagogía.

Espectáculo infantil

Para los más pequeños, destaca La magia del cine infantil el sábado 14 de marzo, un recorrido por las bandas sonoras que han marcado la infancia de generaciones, con la OFGC y la participación del actor Tony Núñez, bajo la dirección de Víctor Eloy López.

Una de las grandes novedades de esta temporada es España desde fuera el sábado 28 de marzo, una propuesta original con narración de Martín Llade y música de compositores internacionales que retratan la imagen de España desde una mirada externa. Será interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y dirigida por Daniel Abad Casanova, con arreglos propios, dentro de un proyecto del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ana Hernández-Sánchiz vuelve con El circo de Nicanor el sábado 25 de abril con una tierna y poética historia en verso con música de Víctor Trescolí, versos de Mar Benegas e ilustraciones de Ximo Abadía. Toy Pianos y un peculiar cuarteto instrumental dan vida a este entrañable espectáculo familiar.

Para bebés y primera infancia, la propuesta de este año es Usaza el sábado 9 de mayo, creación original de Judith Martín que viaja a la selva africana a través de canciones en ma’di, swahili y español. Una experiencia sensorial e inclusiva pensada para el descubrimiento temprano de la música.

La temporada se cierra con Islazz, el sábado 23 de mayo, una producción dirigida y compuesta por Yul Ballesteros con dirección escénica de Nacho Cabrera, que rinde homenaje a la diversidad y riqueza cultural de Canarias. La propuesta reúne un conjunto instrumental de primer nivel y une jazz, músicas del mundo y tradición canaria en una experiencia sonora única.

Los talleres previos a los conciertos Música: se abre el telón prosiguen su labor de introducir al público participante en la música y otros aspectos del concierto de una manera participativa y creativa.

El concierto itinerante volverá a tomar la forma de taller para llevar a 20 centros alejados de la capital, una propuesta didáctica muy participativa que será de la mano de Cristina Martín y Junior Travieso, junto a los músicos de la OFGC.