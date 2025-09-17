Valeria Castro logra su tercera nominación consecutiva a los Latin Grammy por 'El cuerpo después de todo'

La cantautora palmera Valeria Castro consigue su tercera nominación consecutiva a los Premios Latin Grammy por El cuerpo después de todo, su segundo proyecto discográfico, que concurre en la categoría de Mejor Álbum de Cantautor(a) en la 26º edición de la cita musical. En la 26º edición de la cita musical, la artista vuelve a engrosar la lista de candidaturas de los premios más prestigiosos de la música en español después de competir en 2023 con su aclamado debut La raíz, en el mismo apartado; y en 2024, por la canción La Ceniza, junto al lanzaroteño Ale Acosta, en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica. La de Los Llanos de Aridane presentó El cuerpo después de todo con dos conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus que hicieron ‘sold out’ el pasado abril.

La de Los Llanos de Aridane presentó El cuerpo después de todo con dos conciertos memorables en el Auditorio Alfredo Kraus, que hicieron ‘sold out’, el pasado abril.

Un año más, Bad Bunny lidera el número de nominaciones de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes parten con 10 menciones cada uno.

La 26ª edición de los premios se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin Grammy comenzará el próximo 1 de octubre.