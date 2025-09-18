De Alba Gil a Rosa Escrig en la nueva temporada de la SIT

La temporada 2025/ 2026 de la Sala Insular de Teatro (SIT) sube el telón con un total de 23 espectáculos , de ellos ocho residencias, de las que Ojos del Océano, el montaje de danza de la compañía Eszer, interpretada por Rocío Erpel y Adrián Martínez será el encargado de abrir el programa el 17 y 18 de octubre, seguido de la residencia de la dramaturga canaria Rosa Escrig, Con siete estrellas verdes: Docudrama de una actriz canaria, el 31 de octubre y 1 de noviembre.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y el director artístico de la Sala Insular de Teatro, Gonzalo Ubani, presentaron ayer la programación, en la que el director afirmó que «nunca ha habido tanta actividad como la que vamos a tener en la SIT esta temporada, parte de ella a puerta cerrada, ya que son ocho residencias que, si lo multiplicamos por dos semanas, son cuatro meses enteros de actividad residencial».

El ciclo musical Jazz Otoño llega el 7 de noviembre con Mestura, proyecto de la flautista María Toro que fusiona jazz y folclore gallego. También en noviembre regresa el Festival en Conexión (FEX25) con dos residencias musicales: Pleito, de Alba Gil Aceytuno, el 15 de noviembre, y Laiv, del productor Leonardo Segovia, el 22 de noviembre.

En diciembre, la SIT ofrece su tercera residencia con la obra de teatro de Nieves Rodríguez Rodríguez, Mi sueño de invierno, que se representa el 5 y 6 de diciembre, seguida por dos propuestas en torno al centenario de Alonso Quesada, El poeta y las inglesas el 12 y 13 de diciembre y Doña Juana y sus hijos el 19 y 20 de diciembre.

El mes culmina con los espectáculos familiares que suben a la SIT esas fechas, The Great Mago Manu & Martilda Show, el 27 y 28 de diciembre, y Los viajes de Flip el 3 y 4 de enero, que después del gran éxito del espectáculo infantil Flip, descubre las estaciones, vuelve con ganas de seguir derrochando amor y felicidad.

El próximo año se inaugura con Vierdingo el 17 de enero, monólogo autobiográfico de Esteban Garrido que mezcla humor, música y reflexión sobre la identidad. El 24 de enero volverá a la SIT Diario de un loco, versión teatral del cuento de Nikolái Gógol interpretada por Fernando Navas.

El ciclo #NoSoloAutor26 presentará tres propuestas diferentes: Canciones blancas el 31 de enero, un concierto poético del colectivo G21; la actuación del cantautor Kilian Viera el 7 de febrero, que mezcla pop, soul y ritmos latinos; y la rapera tinerfeña Kali Ninmah junto al DJ Conjurer el 14 de febrero, con un directo que transita entre rap, reguetón y sonidos urbanos.

La compañía Antígona de la ONCE regresará el 28 de febrero con una de sus producciones inclusivas. Marzo pondrá el acento en la creación local con la residencia Masdanza el 13 y 14 de marzo y el estreno de Las estrellas fugitivas el 27 y 28 de marzo, resultado del Laboratorio de Escritura Teatral de Canarias Escribe Teatro, dirigido por Rafael Rodríguez.

La sexta residencia, Lear, se presenta los días 17 y 18 de abril, como una relectura de la tragedia shakespeariana en un monólogo de Miguel Ángel Maciel. El ciclo de improvisación ImproSIT comienza con Encrucijadas, de Vives Impro el 25 de abril y continúa en mayo con Trueno Destructor, de Adri & Rod el 2 de mayo), Título Provisional de Anartistas el 16 de mayo e Improacción el 24 de mayo, todas con el sello de la participación activa del público. En el mes de mayo se podrá disfrutar de la XI Muestra de Teatro Popular, del 7 al 10.

El Taller de Teatro Contemporáneo de la Escuela de Actores de Canarias presenta Odisea, versión de Roland Schimmelpfennig sobre el clásico de Homero, del 4 al 7 de junio. La temporada concluye con Franca el 19 y 20 de junio, una intensa relectura de los monólogos de Franca Rame dirigida por Mingo Ruano e interpretada por Maria Filomena Martignetti. n