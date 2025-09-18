'Bells & Spells', el montaje de sorpresas con sello Chaplin que inaugura la temporada del Teatro Cuyás

El mundo de lo alucinante se hace este fin de semana con el escenario del Teatro Cuyás entre asientos y mesas que cobran vida, un perchero que camina o un vestido que se mueve a sus anchas. ¿Qué hay detrás de estos objetos que se vuelven autónomos? Alguien que los cogió prestados: una cleptómana sumergida en el mundo mágico y poético del montaje Bells & Spells, que aterriza en la capital grancanaria los días 19 y 20 de septiembre a las 19.30 horas. Un espectáculo con magia y circo que le devuelve al teatro de la capital grancanaria parte de la esencia de sus primeros tiempos, cuando Salvador Cuyás identificó un nicho de mercado y, en 1898, inició los trámites para convertir un solar de su propiedad en un edificio de madera que ese mismo año abrió sus puertas como Circo Cuyás.

En Bells & Spells lo extraño se une a lo maravilloso, una obra cuyo concepto y dirección corren a cargo de Victoria Thierrée Chaplin, hija de Charles Chaplin, y que además cuenta con la interpretación de su hija -y nieta del cineasta y actor- Aurélia Thierrée, que esta mañana, entre español, inglés y francés dio a conocer -o casi- de qué va todo esto de las campanas y hechizos que llegan con muchas sorpresas que ofrecer.

Presentación de 'Bells & Spells' en el Teatro Cuyás. / Alejandro Quevedo

Teatro «frágil»

Así, la actriz, acompañada del performer Jaime Martínez, solo dio unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser este montaje que inaugura la temporada 2025/2026 del Teatro Cuyás. «Es complicado hablar de un espectáculo que se basa en sorpresas. No podemos revelar lo que se hace, pero también hay que hablar de ello para que la gente vaya a descubrirlo», reflexionó Thierrée. «El teatro que hacemos es muy frágil, se hace ne el presente, una sola vez», añadió la actriz.

Mientras ella interpreta a la cleptómana que tiene que lidiar con esos objetos que tomó prestados mientras estos toman vida, Martínez, que lleva trabajando con Thierrée desde 2003, se pone en el papel de un húsar que la acompaña por un espacio sin reglas conocidas, que desconcierta y maravilla, y en el que Victoria Thierrée ha dejado una impronta de surrealismo y humor para su hija.

Esto es lo poco que ambos dejan entrever al potencial público sobre este montaje que no dejará a nadie indiferente, tal y como apuntó el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani: «Ya se lo advertimos, el que no venga se va a perder un espectáculo maravilloso y una inauguración inolvidable».

Al preguntarles por la evolución de la interpretación de los personajes de esta obra que se estrenó en el año 2018 en Italia y ya lleva varios años moviéndose por el mundo -ha pasado por países como Finlandia, China, Suiza, entre otros-, actriz y performer parecen mojarse un poco más: «Me encanta venir a un país para trabajar un teatro diferente. El personaje va cambiando en base a los teatros, que son distintos. A veces es chiquitito y a veces estamos en uno de mil personas», manifestó Martínez.

«Para mí es como un viaje al revés, que puede interpretarse como un viaje hacia el pasado o como volverse loca. Cada espectáculo, cada interpretación ayuda a descubrir quién es realmente. Cada noche va cambiando. Pero no conviene revelarlo tampoco porque forma parte, al igual que ocurre en la cocina, de esos secretos que no se cuentan», indicó, por su parte, Thierrée.

Lavado de cara

Además de presentar este primer montaje que acompaña al inicio del curso, el gerente de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria que gestiona el Cuyás, Manuel Pineda, volvió a incidir en el lavado de cara que se le ha hecho a la imagen del teatro, un concepto con el que persiguen «llegar a nuevos públicos» y «formar una comunidad»: «Queremos que se sientan orgullosos de pertenecer al Cuyás, que sea como un ágora, un sitio donde hablar, donde discutir, donde desarrollar ideas, donde desarrollar el pensamiento crítico, que es más importante que nunca», sentenció.

Con los dos pases de Bells & Spells y con una imagen renovada, el teatro grancanario arranca una nueva temporada en la que también estarán presentes títulos como Libros cruzados (de Delirium Teatro) los días 26 y 27 de septiembre, Carmen, nada de nadie (de Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García) los días 3 y 4 de octubre, o El maestro Juan Martínez que estaba allí (de Manuel Cháves Nogales) los días 17 y 18 de octubre.

También, como viene acostumbrando este templo capitalino de la interpretación habrá danza, habrá acento canario, habrá jazz y habrá Juan Mayorga (Ubani ya se confesó como «Mayorguer» acérrimo en una entrevista reciente a este periódico). Una nueva temporada que se adapta a estos tiempos que corren -y que vuelan-, tal y como ponen de manifiesto desde el propio teatro: «Hoy, con una mirada contemporánea, el Cuyás asume su historia como parte de su identidad: un lugar donde convergen lo clásico y lo moderno, lo popular y lo vanguardista, el arte escénico y el cine, las luchas y las emociones».