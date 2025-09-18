La OFGC ilumina el Muelle de La Luz «en torno a Carmen»

La 29º edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza (Temudas), que sube hoy el telón en el Parque Santa Catalina, celebra en su primer fin de semana una de las citas más arraigadas y queridas de su programación: el tradicional concierto que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima del Muelle de La Luz.

Este tradicional concierto celebra esta edición su 14º participación ante el público del Temudas, este sábado 20 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, donde la agrupación interpretará, bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon, En torno a Carmen, un programa que tiene como inspiración la Carmen de Bizet, de cuyo estreno se cumplen 150 años.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, acompañado de la directora del Festival, Marisol García; del gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Manuel Benítez; y del director en Canarias de Boluda Corporación Marítima, Javier Climent, ofreció ayer detalles del concierto En torno a Carmen y de la nueva edición del Festival.

Una cita, dijo, que llega «cargada de arte y teatro en la calle llevando las artes escénicas a la realidad de un entorno muy importante de la ciudad». Y, concretamente, remarcó, «el Concierto entre Contenedores es uno de esos eventos estrella del Festival que deja una imagen única e icónica en un espacio que también es seña de identidad de Las Palmas de Gran Canaria, su Puerto».

Por su parte, la directora del Festival destacó que En torno a Carmen será «un programa divertido y ameno» en el que además de diversos fragmentos de la mítica ópera, incluye piezas de Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Franco Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón y Manuel Alejandro que conforman una amplia visión de las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana filtrada a través de Andalucía y en la que tienen cabida desde los ritmos del pasodoble hasta los requiebros de la copla.

Para la ocasión, todos estos elementos se fusionan con la fuerza del flamenco, con la presencia estelar del cantaor de referencia, Paco Candela. Junto a él, estarán tres grandes solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García, y el Coro Infantil de la OFGC que dirige Marcela Garrón.

El Concierto entre Contenedores es una experiencia única que es posible gracias a la alianza con Boluda Corporación Marítima que abre su Terminal de Contenedores a cerca de 3.000 personas que acuden a la llamada de la música convirtiendo el Muelle de La Luz y su entorno más industrial en singular escenario para los espectaculares conciertos que allí se exhiben.

El acceso al recinto portuario se realizará únicamente a través del servicio especial habilitado por Guaguas Municipales, desde el Centro Comercial El Muelle, y los asistentes deberán llevar encima su Documento Nacional de Identidad (DNI).