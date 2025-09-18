Entrevista | Paco Candela Cantaor flamenco
Paco Candela, cantaor flamenco: «Es increíble tener esa armonía detrás dando color a mi música»
«Es algo único y emocionante, el público va a salir muy soprendido», afirma el artista andaluz
El cantaor Paco Candela debuta este fin de semana con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en En torno a Carmen, un espectáculo que rinde homenaje al 150 aniversario de la ópera de Bizet. La primera cita será mañana viernes en el Auditorio Alfredo Kraus y la segunda, al día siguiente, en el ya emblemático Concierto entre Contenedores de Boluda, dentro del Festival TEMUDAS. Entre ensayos y estrenos, Candela nos habla de sus inicios, de la fusión entre flamenco y sinfónica, y de lo que espera que el público se lleve de esta experiencia única.
Paco, usted es una de las voces más reconocidas del flamenco popular y la copla. Para quienes quizás le descubran ahora en la representación de En torno a Carmen, ¿cómo fueron sus inicios en la música y qué huella personal trae consigo a este proyecto?
Empecé desde muy pequeñito. Me subí a un escenario por primera vez con 16 años. Hoy llevo ya 31 años dedicándome a la música. Me convertí un poco en la voz del pueblo: me gusta cantarle a las cosas cotidianas, a lo que nos rodea, a un paseo por el campo a caballo, a los abuelos y padres que siempre han estado ahí cuidándonos. Hago música muy de hoy en día, cercana. Y como vengo del flamenco puedo escuchar y adaptar fandangos, tangos, granaínas para que la gente joven se acerque al flamenco y no se pierda.
Este fin de semana interpreta En torno a Carmen, un homenaje por los 150 años del estreno de la ópera de Bizet. ¿Qué le atrajo de esta propuesta y qué lectura flamenca propone sobre Carmen?
Para mí es la primera vez que canto con una orquesta sinfónica y además, dirigida por Karel, lo que considero algo increíble. En los ensayos estoy disfrutando muchísimo de cómo suena. Vamos a meter un poquito de folklore de España, del flamenco, y espero que la gente lo disfrute porque es muy emotivo y, sobre todo, diferente. Creo que los que vayan a ver el espectáculo los dos días van a salir muy satisfechos.
Comparte escenario con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la batuta de Karel Mark Chichon. ¿Cómo han trabajado la fusión entre cante y sonoridad sinfónica?
La fusión es increíble. Los músicos están súper contentos, con ilusión y ganas, igual que yo. Es la primera vez que hago flamenco con una sinfónica. Tenemos muchos ensayos y hay mucha intriga por ver cómo se sucederá todo, pero especialmente, todos sentimos mucha ilusión y ganas de comenzar los ensayos conjuntos.
¿Ha habido ajustes de tesituras o tempi que le hayan sorprendido en los ensayos?
Hay temas muy potentes, como uno de Camarón que casi nadie hace ya, o María de la O. También habrá alguna sorpresa que espero que la gente disfrute.
El programa va más allá de Bizet: aparecen Rodrigo, Falla, Quiroga, Manuel Alejandro… ¿Qué hilo narrativo une estas piezas?
Fue más una petición de Karel. A él le encanta el flamenco, lo español, Sevilla; y ha preparado toda esta mezcla de sabores y colores para que todo fluya con armonía. No hay contrastes raros: hay una unidad muy bonita que la gente va a disfrutar.
Habrá dos funciones: en el Auditorio Alfredo Kraus y en los Contenedores de Boluda, dentro del TEMUDAS. ¿Cambia de algún modo su planteamiento vocal o escénico entre una sala acústica y un escenario portuario?
No, vamos a hacer exactamente la misma actuación en ambos sitios. Lo que pasa es que para mí es todo nuevo: primera vez que vengo aquí y primera vez que canto con la Filarmónica.
En términos técnicos, ¿qué repertorio le exige más y cómo prepara la proyección para no perder el quejío en formato sinfónico?
Siempre intento dar mi sello personal. Por ejemplo, en María de la O o El vito, que van muy marcados, Karel me deja un espacio para meter un quejío flamenco y que no pierda mi terreno. Es una fusión: música clásica con flamenco. Me siento muy a gusto con todo lo que me ha propuesto.
Usted viene de una trayectoria ligada a tangos, peteneras, fandangos, sevillanas y rumbas. ¿Qué ha descubierto de su propio instrumento al enfrentarlo a una gran orquesta?
Fue una unión muy bonita desde el primer ensayo. Me paraba incluso a escuchar la música porque es impresionante estar acompañado por tan grandes músicos. Es increíble sentir esa armonía detrás de mí dándole color a lo que canto.
Y por último, si tuviera que convencer a alguien que nunca ha ido ni a un concierto sinfónico ni a un tablao, ¿qué le diría?
Que es algo único, muy emocionante, y que van a salir sorprendidos. Estoy convencido de que lo que tenemos montado les va a encantar. Ojalá se repita muchas veces porque me llevo muchísimo cariño de esta tierra.
