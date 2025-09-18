Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista | Paco Candela Cantaor flamenco

Paco Candela, cantaor flamenco: «Es increíble tener esa armonía detrás dando color a mi música»

«Es algo único y emocionante, el público va a salir muy soprendido», afirma el artista andaluz

El cantaor Paco Candela

El cantaor Paco Candela

María Alfonso Rodríguez

María Alfonso Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El cantaor Paco Candela debuta este fin de semana con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en En torno a Carmen, un espectáculo que rinde homenaje al 150 aniversario de la ópera de Bizet. La primera cita será mañana viernes en el Auditorio Alfredo Kraus y la segunda, al día siguiente, en el ya emblemático Concierto entre Contenedores de Boluda, dentro del Festival TEMUDAS. Entre ensayos y estrenos, Candela nos habla de sus inicios, de la fusión entre flamenco y sinfónica, y de lo que espera que el público se lleve de esta experiencia única.

Paco, usted es una de las voces más reconocidas del flamenco popular y la copla. Para quienes quizás le descubran ahora en la representación de En torno a Carmen, ¿cómo fueron sus inicios en la música y qué huella personal trae consigo a este proyecto?

Empecé desde muy pequeñito. Me subí a un escenario por primera vez con 16 años. Hoy llevo ya 31 años dedicándome a la música. Me convertí un poco en la voz del pueblo: me gusta cantarle a las cosas cotidianas, a lo que nos rodea, a un paseo por el campo a caballo, a los abuelos y padres que siempre han estado ahí cuidándonos. Hago música muy de hoy en día, cercana. Y como vengo del flamenco puedo escuchar y adaptar fandangos, tangos, granaínas para que la gente joven se acerque al flamenco y no se pierda.

El artista andaluz Paco Candela

El artista andaluz Paco Candela

Este fin de semana interpreta En torno a Carmen, un homenaje por los 150 años del estreno de la ópera de Bizet. ¿Qué le atrajo de esta propuesta y qué lectura flamenca propone sobre Carmen?

Para mí es la primera vez que canto con una orquesta sinfónica y además, dirigida por Karel, lo que considero algo increíble. En los ensayos estoy disfrutando muchísimo de cómo suena. Vamos a meter un poquito de folklore de España, del flamenco, y espero que la gente lo disfrute porque es muy emotivo y, sobre todo, diferente. Creo que los que vayan a ver el espectáculo los dos días van a salir muy satisfechos.

Comparte escenario con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la batuta de Karel Mark Chichon. ¿Cómo han trabajado la fusión entre cante y sonoridad sinfónica?

La fusión es increíble. Los músicos están súper contentos, con ilusión y ganas, igual que yo. Es la primera vez que hago flamenco con una sinfónica. Tenemos muchos ensayos y hay mucha intriga por ver cómo se sucederá todo, pero especialmente, todos sentimos mucha ilusión y ganas de comenzar los ensayos conjuntos.

Paco Candela

Paco Candela

¿Ha habido ajustes de tesituras o tempi que le hayan sorprendido en los ensayos?

Hay temas muy potentes, como uno de Camarón que casi nadie hace ya, o María de la O. También habrá alguna sorpresa que espero que la gente disfrute.

El programa va más allá de Bizet: aparecen Rodrigo, Falla, Quiroga, Manuel Alejandro… ¿Qué hilo narrativo une estas piezas?

Fue más una petición de Karel. A él le encanta el flamenco, lo español, Sevilla; y ha preparado toda esta mezcla de sabores y colores para que todo fluya con armonía. No hay contrastes raros: hay una unidad muy bonita que la gente va a disfrutar.

Habrá dos funciones: en el Auditorio Alfredo Kraus y en los Contenedores de Boluda, dentro del TEMUDAS. ¿Cambia de algún modo su planteamiento vocal o escénico entre una sala acústica y un escenario portuario?

No, vamos a hacer exactamente la misma actuación en ambos sitios. Lo que pasa es que para mí es todo nuevo: primera vez que vengo aquí y primera vez que canto con la Filarmónica.

El cantaor Paco Candela

El cantaor Paco Candela

En términos técnicos, ¿qué repertorio le exige más y cómo prepara la proyección para no perder el quejío en formato sinfónico?

Siempre intento dar mi sello personal. Por ejemplo, en María de la O o El vito, que van muy marcados, Karel me deja un espacio para meter un quejío flamenco y que no pierda mi terreno. Es una fusión: música clásica con flamenco. Me siento muy a gusto con todo lo que me ha propuesto.

Usted viene de una trayectoria ligada a tangos, peteneras, fandangos, sevillanas y rumbas. ¿Qué ha descubierto de su propio instrumento al enfrentarlo a una gran orquesta?

Fue una unión muy bonita desde el primer ensayo. Me paraba incluso a escuchar la música porque es impresionante estar acompañado por tan grandes músicos. Es increíble sentir esa armonía detrás de mí dándole color a lo que canto.

Noticias relacionadas y más

Y por último, si tuviera que convencer a alguien que nunca ha ido ni a un concierto sinfónico ni a un tablao, ¿qué le diría?

Que es algo único, muy emocionante, y que van a salir sorprendidos. Estoy convencido de que lo que tenemos montado les va a encantar. Ojalá se repita muchas veces porque me llevo muchísimo cariño de esta tierra.

