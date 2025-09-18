La Sociedad Filarmónica regresa al Pérez Galdos por su 180 aniversario: estas son sus propuestas para la nueva temporada

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria regresa al Teatro Pérez Galdós coincidiendo con el 180 aniversario de su fundación y ha incluido en su programa para la nueva temporada, entre octubre y julio, 15 conciertos, promociones para sus asociados y un foro.

La presidenta de la entidad, Elsa Guerra, la secretaria, Estrella Cantero, y el vocal Tato Bethencourt, presentaron este jueves la nueva temporada, una «propuesta que condensa ilusiones y afanes» de la nueva junta directiva que fue nombrada en marzo.

Resistencia ilustrada

Guerra destacó que la Sociedad Filarmónica «es un tesoro de esta ciudad y de esta isla, exponente de los mejores valores de la sociedad canaria en su afán por promover la cultura musical y contribuir a la propia identidad cultural de Canarias» y bajo esa premisa el nuevo equipo gestor pretende «transitar por el siglo XXI contribuyendo a fortalecer el entramado cultural» en unos «momentos de incertidumbre, guerras y genocidios donde la resistencia ilustrada es particularmente necesaria».

Presentación de la programación de la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. / La Provincia

Así, entre el 25 de octubre y el 9 de julio, esta entidad cultural ofrece 15 conciertos en el Teatro Pérez Galdós, el Auditorio Alfredo Kraus, el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Teatro Cuyás.

Teatro Pérez Galdós

Tato Bethencourt destacó del programa tres producciones que acogerá el Teatro Pérez Galdós, el concierto de inauguración, con el violonchelista Ángel Luis Quintana y el pianista José Luis Castillo, el 25 de octubre, el recital Sir Stephen Hough, «un gran pianista británico australiano», el 22 de mayo, y el concierto del 180 aniversario, el 12 de noviembre. «Este concierto es muy importante», destacó Bethencourt, que explicó que el Quinteto de Cuerda Gran Canaria, con Dionisio Rodríguez como director, Víctor Naranjo al piano y la soprano Magdalena Padilla interpretarán piezas de Bernandino Valle, Camile Saint-Saënz, Enríquez, José y Andrés García de la Torre y Teobaldo Power, explicando «la relación que hubo entre Camile Saint-Saënz y los compositores canarios».

En el mismo escenario se ofrecerán otros tres recitales, entre los que se encuentra el Oratorio de Navidad, el 20 de diciembre, el Concentus Musicus Wien, con el director Sefan Gottfried, el 20 de marzo, y la Akademie fur Alte Musik Berlín, con los violinistas Mayumi Hirasaki y Georg Kallweit. Estas dos últimas propuestas, afirmó Bethencourt, son una oportunidad sin igual para los amantes de la música y para la ciudad porque «son muy difíciles de conseguir».

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

El programa de la nueva temporada incluye, por otro lado, cinco conciertos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus, cuatro de ellos dirigidos por Karel Mark Chichon y otro, el primero de ellos, el 30 de octubre, por Trevor Pinnock.

El tercero de los escenarios del programa es el Teatro Cuyás, con el Ballet Flamenco de Andalucía y Patricia Guerrero al frente, que interpretará Pineda: Romance popular en tres estampas.

Intérpretes canarios

Durante la presentación de la programación, Tato Bethencourt resaltó «una serie de conciertos con intérpretes canarios» en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como el del Cuarteto Ornati -formado por Sergio y Adrián Marrero al violín, Adriana Ilieva con la viola y Carlos Rivero con el violonchelo-, y el pianista Ignacio Clemente, el 9 de abril; o la Orquesta de Cuerdas Horizontes, el 4 de junio.

Foto de familia tras la presentación de la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Asimismo, el talento canario será el protagonista del proyecto Hespéride con el que la Sociedad Filarmónica quiere «recuperar su finalidad histórica de difusión musical», explicó la secretaria de la entidad, Estrella Cantero. A través de esta acción, se realizarán acciones formativas con estudiantes de Secundaria y del Conservatorio, y concluirá con un concierto del propio alumnado, como «motivación e impulso de estos nuevos valores interpretativos y compositivos».

Foro noviembre

De forma paralela a la programación de la nueva temporada, la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria anunció este jueves la celebración del Foro Noviembre, un conjunto de actividades que se celebrarán entre el 5 y el 12 de ese mes en la Casa Colón, las calles de Vegueta y Triana, el Gabinete Literario, el Teatro Pérez Galdós y el Palacete Rodríguez Quegles.

La elección de noviembre para este foro no fue aleatoria, ya que coincide con la celebración del Día Internacional de la Música y «fue el mes en que se celebró el primer concierto de la Sociedad Filarmónica en 1845», apuntó Elsa Guerra.

Paseos y conciertos

Entre las propuestas de esta iniciativa se encuentra un paseo comentado por los espacios de la entidad junto al cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, y especialistas en historia, urbanismo y arquitectura; conciertos del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias y mesas redondas sobre la cultura y la historia de la música.

La entrada para los 15 conciertos incluidos en la programación es gratuita para los socios de la entidad, mientras que el resto del público podrá adquirirlas en las taquillas de los espacios donde se celebren, con un coste que oscila entre los 20 y los 40 euros.