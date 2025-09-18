Estas son las promociones a las que puedes acceder si eres socio de la Sociedad Filarmónica

Estar asociado a la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria no solo da la oportunidad de acudir de forma gratuita a los conciertos que forman parte de la programación de cada temporada, sino que ofrece descuentos para otras iniciativas culturales que se celebran a lo largo del año en Las Palmas de Gran Canaria.

La presidenta de la entidad, Elsa Guerra, la secretaria, Estrella Cantero, y el vocal Tato Bethencourt, presentaron este jueves la programación de la nueva temporada, un conjunto de 15 conciertos que se desarrollarán entre el 25 de octubre y el 9 de julio en el Teatro Pérez Galdós, el Auditorio Alfredo Kraus, el Teatro Cuyás y el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el Foro Noviembre, que incluye recitales, paseos comentados y mesas redondas.

Toda esta programación está enmarcada, en esta ocasión, en la celebración del 180 aniversario de la fundación de esta entidad cultural.

Descuentos y promociones

Además de todas estas actividades a las que los socios pueden acceder de forma gratuita mientras el público general debe pagar entre 20 y 40 euros por espectáculo, la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria anunció un paquete de descuentos y promociones en otros eventos organizados por entidades como el Teatro Cuyás, el Auditorio Alfredo Kraus, el Gabinete Literario, el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria y el Hotel Santa Catalina.

Imagen de archivo de una de las propuestas culturales del Auditorio Alfredo Kraus. / La Provincia

Así, por ejemplo, los asociados podrán beneficiarse de una promoción de dos entradas al precio de una para ver Bells and Spells, de Victoria Thierrée Chaplin, este viernes 19 de septiembre en el Teatro Cuyás, y pagarán 10 euros para acudir al Premio Internacional de Canto Alfredo Kraus, el 27 de este mes, en el Auditorio.

Homenaje

Por otro lado, pueden aprovechar el descuento del 20% en la entrada para el homenaje que se brindará el 24 de noviembre a la figura de Alfredo Kraus, en el auditorio que lleva su nombre; y disfrutar de un concierto de la música de Camile Saint-Saëz, en el Gabinete Literario, el 18 de marzo.

Los dos últimos espectáculos, cuyas fechas están aún por determinar, son un concierto del alumnado del Conservatorio Profesional de Música -con entrada gratuita- y los conciertos Santa Catalina Classics, en el Hotel Santa Catalina, con un 20% de descuento en las entradas.

25 euros

La presidenta de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria explica que para formar parte de la entidad solo hay que formalizar el formulario que hay en su web. La cuota general es de 25 euros, pero hay descuentos del 40% para estudiantes y del 45% para los estudiantes del conservatorio.