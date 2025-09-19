'Habitar la salina': 37 obras de Patricia Santana que pintan el paisaje de Janubio y Bocacangrejo en la Galería de la ULPGC

La artista grancanaria Patricia Santana escarba en la sal; en los reflejos de las escamas de Janubio y en la colorimetría que pigmenta un mar de salinas. Remueve la memoria de un verano en Lanzarote, hasta que el resultado toma forma en el lienzo y pasa a ser un ejercicio de contraposiciones.

Un recorrido que desentraña «la historia del arte», desde la figuración a la abstracción; de lo macro a lo micro con experimentaciones atómicas de la sal; y del dualismo entre el día y la noche, el punto que da origen a la exposición Habitar la salina, en la Galería de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Piezas figurativas de 'Habitar la salina' / Andrés Cruz

37 piezas sobre la sal

La muestra, creada con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, se compone de 37 piezas de pequeño y gran formato. Algunas de ellas se han expuesto en otros trabajos expositivos, como Espacio CV, donde Santana presentó el que es el punto de partida de Habitar la salina. Ahí dejaba destellos del que sería su nuevo objeto fetiche: «las salinas no se imponen al medio, sino que se adaptan a él, tanto física como funcionalmente», explicaba en defensa de la antropización sostenible.

En sus salinas, inspiradas en las conejeras de Janubio y las tinerfeñas de Bocacangrejo, queda plasmada una mirada contemporánea, que se alcanza mediante un tratamiento pictórico fragmentario, en mayor o menor grado en las diferentes piezas, de la reiteración y geometría de las salinas, un territorio de por sí fragmentado.

Relato en tres capítulos

La exposición Habitar la salina se despliega como un relato en tres capítulos, algo que sienta como un guante a la sala ubicada en la sede institucional de la calle Juan de Quesada, dividida en tres espacios. En el primero, Salinas, la artista tantea este proceso de observación y fragmentación de los paisajes. Cada estanque, cada línea geométrica de la sal, cobra vida a través de un pulso figurativo que descompone la realidad y comienza a transformarla. Es un primer encuentro con el mundo de la sal, un abrir de ojos hacia su textura y su luz.

Luego llega Tumbar la nata, donde la abstracción domina la escena. Santana recuerda en este punto la acción de los salineros que rompen la costra de sal para que el agua subyacente siga evaporándose. Sus obras, divididas en segmentos rectangulares y perfiladas con veladuras, tratan de capturar ese instante efímero en el que el líquido que se convierte en sólido, el tiempo en el que sedimenta, la transformación constante que ocurre bajo la superficie. Aquí, el visitante siente que la sal no es solo paisaje, sino un proceso vivo que respira y cambia.

Exposición 'Habitar la salina' / Andrés Cruz

El final del recorrido

El punto y final se escribe en Nadar entre salinas, una serie que invita a sumergirse en el mar de sal desde la plena abstracción. «Es imposible sumergirse en el agua de una salida, apenas hay unos centímetros de profundidad. Es la parte más poética y de encanto propio», desentraña Santana. Las imágenes parecen tomadas bajo el agua, y quien observa se convierte en habitante de la salina. Cada reflejo, cada cristal y cada sombra envuelven al espectador, que nada entre luz y sal, entre memoria y presente. Es el capítulo más íntimo, el que transforma la contemplación en experiencia, el que hace sentir la obra desde dentro.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, presente en este primer recorrido horas antes de la inauguración oficial, se mostró sorprendido por la calidad de la propuesta. «No me esperaba esta demostración de la plasticidad de algo tan nuestro como es la salina», expresó.

Sobre la autora

Patricia Santana es ingeniera en Diseño Industrial, egresada de la ULPGC, y actualmente cursa Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo pictórico ha sido premiado en diferentes convocatorias y certámenes, como Gran Canaria Arte Joven (Cabildo de Gran Canaria), Art i Creativitat Jove (Ayuntamiento de Valencia) o Espacio CV (CAAM). Habitar la salina es su segundo proyecto expositivo individual, tras Sumergirse, que exhibió en 2023-24 en espacios de Gran Canaria. n