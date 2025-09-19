El Temudas Fest se instala en el Parque Santa Catalina con circo, arte y emoción

El Festival de Teatro Música y Danza, Temudas Fest, inauguró este jueves su 29ª edición en el entorno del Parque Santa Catalina con cuatro espectáculos de cuatro importantes compañías que, además, repetirán hoy, viernes: Faltan 7 (Madrid) inauguró la tarde con su cautivador espectáculo circense Sinsolo, a las 18.00 horas. Le siguió Manolo Alcántara (Cataluña) y su poética Maña, a las 19.00 horas, justo una hora antes de que la británica Motion House dejara sin aliento con Wild. El cierre del día corrió a cargo de la francesa Remue Ménage, que iluminó el parque con el espectacular Legendaire, con zorros de luz que rememoraban leyendas vinculadas a la sabiduría del animal.

El viernes, estas mismas compañías ofrecerán sus últimas funciones en el mismo horario y se incorporan además otros montajes, como las grandes marionetas de Autin Dance Theatre (Reino Unido) con Out of the Deep Blue, sorprendentes personajes y un monstruo marino que, a las 17.00 horas, se moverán por la zona mientras tratan el tema del deterioro de los océanos.

Ese viernes será, además, el día en el que las sesiones del entrañable Zloty, creación de Pau Palau (Cataluña), empezarán a recibir a los pequeños grupos que se inscriban a través de lpacultura.com. Hasta seis pases ofrecerá el tierno clown entre el viernes y el domingo. Y, por último, Temudas recibe hoy a la compañía canaria Pieles y a la Banda Sinfónica capitalina con Canto al trabajo.