G-5 y Sofía Gabanna brillan en la segunda jornada del LPA Beer & Music Festival 2025 en Gran Canaria

El calor ya no fue novedad en la tarde de hoy durante la segunda jornada del LPA Beer & Music Festival. Sí que lo fue el rap de Sofía Gabanna, que puso a vibrar al público nada más salir al escenario vestida de rojo y con sus características gafas que siempre la acompañan.

Pero, antes de la artista argentina, el encargado de arrancar la tarde fue el músico canario nacido en Jordania, Said Muti, que deleitó el público con canciones de su último disco, Criminales del sueño, y otros de sus temas.

«Buenas tardes, aunque ustedes crean que es la peor hora, es la mejor, porque vamos a ver el atardecer», manifestó a la audiencia antes de entonar las primeras notas de El Forastero.

«No dejen de hablar de lo justo, no dejen de hablar de Palestina. Es un genocidio», añadió en mitad del concierto, siguiendo la línea de los artistas que el día anterior -Porretas, Reincidentes, etc.- también utilizaron su posición sobre el escenario para denunciar los horrores que está sufriendo la población de la Franja de Gaza.

Tras Muti, la encargada de estrenar el escenario LPA Emer-gente, fue Aldara, otra de las finalistas del concurso del festival que busca potenciary dar oportunidades al talento musical de las Islas.

«La música es compartir, no competir», indicó la artista, que cantó temas como Malavida o La desaparecida. Mientras Aldara terminaba, en la primera fila del escenario grande ya se colocaba la canaria de 23 años, Yanira. No falló en la letra de ninguna de las canciones de Gabanna, con los ojos brillantes cuando la argentina hizo acto de presencia junto a su banda.

«Desde que salió su canción con Foyone me enamoré y no he dejado de escucharla. Me da coraje que la gente la conozca porque es la hermana de Nathy Peluso, cuando ella es increíble. Me siento muy identificada con lo que canta de que cuando escribe se olvida de comer, yo soy artista y a mí también me pasa», relató emocionada la joven tatuadora y dibujante.

Rap canario

Y después del rap, funk y disco de Gabanna, más rimas: las del canario Gekah, compitiendo por el puesto de ganador del LPA Emer-gente con su crítica a la «homogeneidad» de la música que ponen en los garitos de fiesta. «A los que nos gusta el rap, el rock o el reggae no tenemos donde salir», reivindicó.

Vestidos de presidiarios y cambiando un poco las tornas, el «grupo fantasma» G-5, cabeza de cartel, terminaron de animar la fiesta con su flamenco rock. Tras elegir Fuerteventura en julio como lugar de arranque de su gira, el fin del verano les trajo a Gran Canaria para compartir con la Isla las canciones de su último disco El que quiera dormir que se compre una colchoneta.

Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jerez y Diego Ratón se metieron al público en el bolsillo desde el principio hasta el final de un show lleno de arte, diversió y algo de sentimiento garrapatero.

La noche continuará con las actuaciones de Edu el Podenco, León Benavente, O.M. Domínguez & Village Band (ganadores del LPA Emer-gente 2024) y Maruja Limón. Al cierre de esta edición, todavía no se conocía el ganador del LPA Emer-gente 2025. El festival echa el cierre mañana domingo con actuaciones de tributos como La boina de Fito o La Alacena.