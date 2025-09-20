Tierra de Babel, más allá del nacionalismo

El filósofo Reyes Mate no necesita presentación. Conocida es su obra en las islas, ya sea por las conferencias que ha impartido, o por el destacado papel intelectual de alguno de sus colaboradores como el profesor y pensador canario Daniel Barreto. Valga decir que ninguno de los dos practica una filosofía aérea, alejada de la realidad, antes bien, se aplican a pensar sobre los problemas actuales, los que tenemos como sociedad.

Así Barreto ha analizado la actualidad del pensamiento de Franz Rosenzweig e intervenido en varios foros reflexionando sobre la Inteligencia artificial y como nos va a afectar, y Reyes Mate ha publicado, entre otros, libros sobre la memoria de las víctimas y la justicia, directamente relacionado con la vindicación de los asesinados por la represión franquista. No olvidemos ni Sima Jinámar ni los Pozos ni los fusilamientos de la Isleta.

En esta obra, desde el propio subtítulo, ya se dice de qué trata: el nacionalismo. Pero no lo hace desde una perspectiva meramente teórica, antes bien, con las armas de la razón y su amplia erudición, Reyes Mate se adentra en el asunto, bajando a ras de suelo, como el propio título del libro anuncia: Tierra de Babel; no torre de Babel, como la tradición bíblica, construcción debida a la soberbia de los hombres. Tierra de Babel pues Mate no pretende elevarse por encima de los seres humanos ni dictar sentencias de condena. Tierra, pues se pretende pensar aquí y ahora, entre nosotros, en nuestra sociedad, con nuestra historia. Pensar en cuanto somos sin olvidar que si somos es porque tenemos memoria; por eso incluye una clara exposición y un pormenorizado análisis de las ideas de Américo Castro sobre España y los españoles, desmontando el mito de la España una e indivisible, herencia de los Reyes Católicos. No olvidemos que eran reinos que mucho tiempo anduvieron enfrentados, guerreando entre ellos y que si aceptaron la unidad regia fue porque se les respetaban sus costumbres y leyes, de manera que tanto Castilla como Aragón conservaron sus parlamentos o cortes propios, ante los que tenían que rendir cuentas y pedir dineros los Austrias.

Mate refuta uno por uno los argumentos de la unidad religiosa, la limpieza de sangre y demás simplezas que arruinaron el futuro de la nación española al privarla de artesanos y técnicos judíos y expertos hortelanos musulmanes. Y señala la utilización política de la fe, la construcción del mito de Santiago y hasta la Inquisición como herramientas destinadas a construir un falso nacionalismo que culminó en el nacional catolicismo de la dictadura franquista, sin olvidar el nefasto carlismo, enemigo de la razón y la libertad.

No por ello se olvida de señalar los desvaríos absolutistas de la regente María Cristina que se alió con las fuerzas liberales no por amor a la libertad sino por la necesidad de apoyos para la causa de Isabel II.

Pero Reyes Mate explica con rigor y fluidez el origen aristotélico del nacionalismo, con su teoría de la polis y a necesaria pertenencia a ella para ser humanos (con lo que dejaba fuera de la humanidad a los esclavos y las mujeres, por ejemplo) y como dicha teoría evolucionó hasta la Ilustración, la Razón y la revolución francesa con sus derechos de los ciudadanos, la proclamación de la nación como ente propio, anulando su dependencia de los reyes.

Los pueblos y con ellos la Nación eran soberanos, ya no propiedad de los capetos y compañía. Y de aquí se adentra en el siniestro Romanticismo, aquella vuelta al pasado, conservador, inventor de mitos y leyendas para oponerse a las luces de la razón que liberaban a los pueblos y reivindicar la oscuridad de tradiciones y costumbres perdidas en la noche de los tiempos y que vindicaban un pasado glorioso para los derrotados pueblos de Europa, alemanes, italianos, etc. Ideología romántica divulgada en España tanto por los tradicionalistas que forjaron el carlismo como los nacionalistas, herederos de ese carlismo derrotado y que resumía en una frase el historiador García de Cortázar: Dónde hubo carlistas, hubo curas y hay independentistas. No en vano el obispo de Vic escribirá aquello de: Cataluña será cristiana o no será y el clérigo Ramón Dou proclamará «lejos de nosotros la funesta manía de pensar». El Romanticismo y su encarnación española, el carlismo, pretenden acabar con la Razón y sus críticas a la religión. En Cataluña se encarnará en la Lliga y en Euskadi en el PNV.

Este nacionalismo romántico de Europa se distingue del de la Ilustración pues antes que ser ciudadano, igual en derechos, lo que importa es la vinculación con la tierra y la sangre de los antepasados, como en España primará la limpieza de sangre y como en Europa, desembocará en los discursos exclusivos, de expulsión del otro, del judío, el negro en las colonias, el emigrante, el charnego o el maketo. Y ya sabemos cómo en Alemania se convirtió en la bestia parda que llevó a cabo el Holocausto, la exterminación de judíos y eslavos (esto último no se suele recordar) y el dictamen de Goering para los pueblos ocupados: trabajaran para el Reich y cuando ya no sean útiles serán eliminados.

Mate avanza en su investigación sobre el nacionalismo, nos habla desde la postura de Marx y su crítica a los derechos del ciudadano a favor de los derechos del hombre, de la humanidad, por la simple razón de existir, de Rosenzweig y su teoría de la diáspora, apoyada en una detallada exposición del pensamiento de Walter Benjamin, Simone Weil y María Zambrano. Autores y autoras que pretenden otro nacionalismo, que podríamos llamar deslocalizado, vinculado a las raíces, la cultura pero abierto, no exclusivo. Un nacionalismo que llama compasivo y que podríamos llamar solidario.

Comprenderán ustedes que ni el espacio del que dispongo ni mi escasa preparación no me permite sino un apresurado e insuficiente resumen de este libro, que juzgo conveniente que todos lean. No en vano en las Islas gobiernan dos partidos que se reclaman de distintos nacionalismos.

El Partido Popular, que podemos definir sin equivocarnos, como pan españolista, con política migratoria derivando al racismo, basta con ver su bloqueo al traslado de menores inmigrantes; y Coalición Canaria, que se reclama del nacionalismo canario, muy débil como nacionalista si se quiere, tan débil que censura a los nacionalistas catalanes en nombre de España y se humilla ante su socio con la cuestión de los menores inmigrantes. Estos dos nacionalismos se han juntado sin problemas, pues no en vano pertenecen a lo que, acertadamente, Reyes Mate llama el partido del dinero. Así nos va.