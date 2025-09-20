"¡Viva Palestina libre!": rock y protesta en el primer día del LPA Beer & Music Festival 2025

El calor se hizo con el Parque Litoral El Rincón hoy por la tarde como si se tratase del mismísimo comienzo del verano, aunque los acordes que sonaban, provenientes de los dos escenarios del LPA Beer & Music Festival 2025, más bien anunciaban su final por todo lo alto.

La cita musical arrancó con la actuación de Cosecha Urbana -y la bandera Palestina presente durante todo el concierto-, uno de los seis grupos finalistas del concurso LPA Emer-gente, que mañana por la noche elegirá a su ganador tras la segunda jornada del festival que estará hasta el domingo junto a la Plaza de la Música.

Con suerte, una suave brisa se levantó para acompañar el baile de los presentes y aliviar el bochorno de la noche. A las siete de la tarde la gente ya estaba en círculos moviéndose al compás, levantando los pies al aire y las manos al cielo.

En la multitud, entre decenas de camisetas negras, destacaba una en la que se podía leer con letras chillonas «Mucha policía, poca diversión» y también llamaban la atención -entre tanto rockero cincuentañero apurando latas de Tropical- la pareja de amigos integrada por Pablo e Ismael, de 18 y 19 años respectivamente.

El primero compró su entrada del LPA Beer & Music Festival para ver a Porretas; el segundo para acompañar a su colega, como símbolo de fraternidad. «Los descubrí en Spotify y mi padre a veces los escucha. Me gusta su estilo», explicó Pablo, para a continuación acuñar el término «rock pureta», que definía muy bien la esencia del primer día de este festival que lleva «más de diez años dando caña» y que contó con actuaciones de otros grupos como Soziedad Alkoholika , Reincidentes, Las Ratas o Narco.

La «cuadrilla»

«Estamos recordando la primera vez que vinimos a Gran Canaria, a Vecindario. Al final todos sois parte de nuestra vida, sois parte de nuestra cuadrilla», comenzó recordando el grupo de Hortaleza, que se subió al escenario grande tras la actuación de Cosecha Urbana en otro más pequeño, reservado para las bandas emergentes.

En el show de la banda madrileña también hubo espacio para la protesta: «Esto es un puto genocidio. Están exterminando a un pueblo delante de nuestras narices. Esto se tiene que acabar. ¡Viva Palestina libre!», reivindicó el vocalista de Porretas para, a continuación, cantar su versión rockera de Resistiré.

Antes de bajarse del escenario, no podía faltar su mítico tema de 1997, Marihuana, y la revelación -para algunos- de que había un canario entre los integrantes del grupo: «Tenemos el placer de tener un tío de Las Palmas en Porretas. Y es el más grande del mundo, es el Manolo Benítez», manifestaron antes de poner a rugir sus guitarras y las gargantas del público.

Tras ellos, los cuatro músicos canarios de Notajunto fueron los encargados de que no parara el rock and roll, otro de los grupos finalistas del LPA Emer-gente. «Nosotros condenamos la violencia, no nos gustan las guerras», entonó el vocalista en el primer tema que tocó la banda. «¡Nuestra misión es que salten y bailen en esta noche de concierto!», prosiguió.

Y así siguió la jornada, con bailes y gritos, como los que trajo consigo la actuación de Reincidentes. El grupo sevillano de punk rock se subió al escenario con la proyección a sus espaldas de una bandera de Israel sangrando y los acordes de la canción Yaveh se esconde entre las rejas, a la que siguió el tema La historia se repite.

Entre la multitud, David, canario de 40 años, disfrutaba del jaleo. «Voy solo a todos los conciertos», confesó con la mirada alegre. «Conozco a todas las bandas de hoy, incluida Las Ratas, pero ha sido una casualidad, no es que sea un experto en todas ellas», apuntó, además de recalcar la «gran idea» que le pareció que «mientras una banda más grande se prepara, haya un espacio para otras más locales», haciendo alusión a las propuestas del escenario LPA Emer-gente, al que también se subió en la noche de ayer la banda Revenge & Desire.

La noche continuó con el grupo cabeza de cartel, Soziedad Alkoholica, al ritmo de temas como Nos vemos en Berlín, donde en palabras de David «hay una crítica al mundo sionista» y cerrará con la actuación de Las Ratas a las 00.30 y de Narco a las 01.30.

Mañana, el encargado de abrir la jornada será Said Muti a las 18.30, seguido de Aldara a las 19.30, Sofía Gabanna a las 20.00, Gekah a las 21.00, G-5 (grupo integrado por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Diego Ratón y Tomasito, que arrancó su gira en Fuerteventura) a las 21.30, Edu el Podenco a las 23.00, León Benavente a las 23.30, O.M. Domínguez & Village Band a las 01.00 y Maruja Limón a las 02.00 para terminar.