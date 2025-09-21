Davide Paiser, autor de 'Latitud 28': "La memoria histórica debe reivindicar las luchas, no solo a las víctimas"

La memoria de la resistencia cultural en Canarias durante el franquismo se escribe en Latitud 28, un libro que reconstruye la trayectoria desconocida del colectivo artístico integrado por Tony Gallardo, líder del Partido Comunista en Canarias desde la clandestinidad, Manolo González Barrera, Juan Jiménez o Miguel Lezcano, hermano del poeta Pedro Lezcano. El docente Davide Paiser publica a través de Ediciones Tamainos una investigación con material en crudo, nunca antes registrado sobre el grupo Latitud 28.

¿Cómo empieza a escribir Latitud 28? ¿Diría que este sigue la estela de su anterior publicación Aquí nunca pasa nada?

Cada uno trata asuntos diferentes. Aquí nunca pasa nada es una ficción que escribí por divertirme. Tiene un trasfondo político, pero no es el mismo tipo de escritura. Esto es un libro de memoria histórica sobre un grupo canario que existió y contaba entre sus miembros con gente muy notoria como Tony Gallardo, Manolo González Barrera, Juan Jiménez... Poetas y artistas que luego han pasado a la historia como los más importantes de la segunda mitad del siglo pasado.

¿Qué cuenta sobre esa asociación antifranquista que se reforzaba desde la cultura?

Este es un libro que reivindica una lucha. Sabemos que la memoria histórica, por las cuestiones de carencias democráticas que hay en España, todavía busca a gente en las cunetas y se centra en las víctimas. Está bien que sea así, pero este quiere reivindicar las luchas. Como plantea el historiador Enzo Traverso, hay que ir a lo que se hizo, o se intentó hacer, aunque luego la represión se cebara con estos movimientos y los desarticulara. Me centro en los años de inicio de Latitud 28, en los que un grupo de jóvenes empiezan a organizar talleres de teatro, grabado, recitales de poesía, y atraen a gente joven que trabajaba en fábricas de Las Palmas de Gran Canaria, como las de Guanarteme.

Uno de los recitales de poesía coordinados por Tony Gallardo / lp/dlp

¿Y qué proponían?

Trataban de unir el marco de la cultura de izquierdas con el mundo del trabajo. A partir de ahí empiezan a generar unas dinámicas de actividades que buscan atraer a gente que a priori pueda estar despolitizada hacia el antifranquismo. Detrás de todo esto hay una estrategia pensada y está metido el Partido Comunista, que en aquellos momentos está capitaneado por el escultor Tony Gallardo.

En 1963, todavía está bastante fresca en la memoria la ejecución de Juan García Suárez 'El Corredera' y hay una indignación generalizada en la sociedad canaria. Con este trasfondo, hago una investigación sobre la literatura que se lee, los poemas que se seleccionan y el teatro que se hace.

Esto tiene su origen en una actividad con el colectivo Foro Crítica y Sociedad de Café d'Espacio. Queríamos ver si desde el estudio de las iniciativas históricas podíamos aprender algo para el presente, de cuando había una efervescencia política. Invitamos a supervivientes y me entrevisté con todo el que pude localizar, también con el historiador que estará en la presentación del libro, Agustín Millares Cantero, una de las fuentes principales de este trabajo, de un carácter más científico.

¿Qué podrá encontrarse el lector dentro de las páginas que escribe?

Incluye un apéndice con un texto de Tony Gallardo que se publicó precisamente en LA PROVINCIA/ DIARIO DE LAS PALMAS, para rememorar esta época. He hecho una antología poética para recordar los textos que se leían en estos recitales, hay una enumeración de las personas participantes en Latitud 28 que deja una imagen completa de lo que fue esta iniciativa. Una buena parte de este núcleo acabaron con sus huesos en la cárcel a raíz de Los sucesos de Sardina del Norte, en 1968.

En ese primer momento, nace por un hartazgo y frustración cultural de Manolo González Barrera por la situación que vivía la Escuela Luján Pérez. Aunque las palabras que se emplean en la proclama son bastante grises, ¿cuál era la situación que se vivía dentro de la institución?

Desde luego, la Escuela Luján Pérez juega un papel importante en los inicios. Es el lugar en el que se reúne todo aquel núcleo de artistas que no son afectos al régimen. En el libro hablo de que hay una cultura oficial que hace loas del franquismo y se posiciona de la parte del poder, mientras que hay otra que no quiere saber nada. La Escuela Luján Pérez primero acoge a Latitud 28 y se funda en su entorno, cuando su director era Felo Monzón, que era un socialista. Esta gente joven tenía un ímpetu y en la escuela les cogieron miedo porque iban demasiado de frente.

Grabados de Tony Gallardo en los talleres de Latitud 28, con una cita de Ángela Figuera / lp/dlp

Acababan de ser las huelgas minera de Asturias en 1962 y se manejaba la tesis de que los trabajadores iban a salir a la calle y al franquismo le quedaban los días contados. Pero a la dictadura le quedaba más de una década. Mucha gente mayor estaba escaldada y sabía que no podía irse por esa vía, porque a la mínima podían meterte un tiro, darte una paliza o encerrarte en un calabozo durante no se sabe cuánto tiempo. Había esas dos visiones y en la escuela se les puso muchas trabas, que es cuando se van al Club Victoria.

¿Por qué?

Fueron quienes les dieron mayor cobertura. Algunos de ellos como los Gallardo o Carlos Suárez, el famoso 'Látigo negro', eran socios del Club Victoria. A ellos les pareció estupendo porque esas actividades congregaron a un montón de gente porque las actividades eran buenas, no era algo panfletario ni de hacer simple proselitismo. La gente de Latitud 28 tenían las antenas puestas hacia lo más avanzado de la cultura canaria e internacional. Era novedoso y vanguardista, así que el Victoria les brindó la cobertura legal e infraestructura. Aunque de fondo había una estrategia de captar simpatizantes para la causa antifranquista.

La cobertura legal para constituirse como asociación cultural legítima.

Y para llevar las caravanas a los pueblos.

¿Cómo operaban estas caravanas que descentralizaron la cultura de la capital, llevándola a Telde o a Ingenio?

Eran actividades de la Comisión de Cultura y Arte del Club Victoria. Estamos hablando de una época donde hay censura y en la que tienes que pasarle un informe a la policía con un guion de actos a realizar. Ellos se inspiraban en el teatro de la barraca, creado por Federico García Lorca. Llevaban actividades culturales en lugares donde no había movimientos. En Carrizal hubo un precedente de la mano del poeta Juan Jiménez. Agustín Millares Sall era un entusiasta de estas actividades. Salían del Club Victoria en una caravana de coches, se montaban todos los que cabían e iban con altavoces armando bulla por los pueblos del norte como Firgas y Gáldar. Los salones que les prestaban para las obras de teatro eran actos masivos.

¿A qué fuentes primarias entrevistó para la escritura del libro?

La persona que nos habló de esto fue Juan Jiménez. Muchos de ellos han fallecido, como él mismo, Pedro Bonilla, Manolo González Barrera o Fernando Rodríguez Vázquez. Bonilla fue una persona importante porque había tratado de escribir un libro, los hermanos de Tony Gallardo, Mela Campos y José Luis Gallardo. De Alexis García Bravo de Laguna fue muy importante su testimonio porque era dirigente de las Juventudes Comunistas y conserva unos recuerdos muy vívidos de su adolescencia. También estuvo Francisco Lezcano, el hermano menor del poeta Pedro Lezcano, un hombre conscienciado con el medioambiente, en contra de las guerras nucleares. Luis Alsó es un veterano militante que todavía vive y estuvo en la época de Canarias Libre, La Iglesia Cubana y Latitud 28.

Davide Paiser / lp/dlp

¿Había implicación explícita de estos movimientos dentro de Latitud 28?

El vínculo era directo. En el núcleo irradiador estaba el Partido Comunista por Tony Gallardo, que era el secretario general en la clandestinidad de la organización con sede en París, cuando Fernando Sagaseta estaba en la cárcel.