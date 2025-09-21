Cine
John Travolta llega a Gran Canaria para el rodaje del thriller internacional 'Mareas Negras'
El nuevo proyecto cinematográfico estará dirigido por Renny Harlin, realizador de origen finlandés afincado en Hollywood
El reconocido actor estadounidense John Travolta ya se encuentra en Gran Canaria para iniciar el rodaje de la película internacional Mareas Negras (“Black Tides”), según la publicación digital Espiral 21. Este nuevo proyecto cinematográfico estará dirigido por Renny Harlin, realizador de origen finlandés afincado en Hollywood, famoso en la década de los 90 por superproducciones como Máximo riesgo, La jungla 2: Alerta roja o Deep Blue Sea.
En Mareas Negras, detalla el citado medio, Travolta compone el papel de Bill Pierce, un padre que, tras años de distanciamiento con su hija, busca reconciliarse con ella y con su nieto. Los planes familiares en alta mar dan un giro inesperado cuando un grupo de orcas asesinas pone en peligro sus vidas, configurando así el eje central de esta historia de supervivencia y acción.
Samuel L. Jackson, Travolta y un reencuentro de cine
La filmación contará también con la presencia de Samuel L. Jackson, que vuelve a coincidir con Travolta más de dos décadas después de convertir Pulp Fiction en una película de culto bajo la dirección de Quentin Tarantino. Ambos harán tándem de nuevo, una noticia destacada para los amantes del cine internacional.
Rodaje con discreción y seguridad
La grabación tendrá lugar en varias localizaciones de la isla de Gran Canaria a partir de este lunes. Por razones de seguridad, la productora Nostromo Pictures mantiene en secreto los escenarios exactos donde se desarrollarán las escenas. Esta iniciativa refuerza la posición del archipiélago como escenario natural para rodajes de grandes producciones, beneficiando al sector audiovisual y a la Isla.
