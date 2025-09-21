La OFGC emociona en Boluda a ritmo de Bizet en el Temudas

Del Auditorio Alfredo Kraus a la terminal de Boluda Corporación Marítima del Muelle de La Luz. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) inauguró temporada cerca del mar este fin de semana y anoche protagonizó, un año más, una de las citas más esperadas del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza (Temudas), en su 29ª edición.

Bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon, la agrupación interpretó En torno a Carmen, un programa inspirado en la Carmen de Bizet, de cuyo estreno se cumplen 150 años.

Cerca de 3.000 personas acudieron a la llamada de la música convirtiendo el Muelle de La Luz y su entorno más industrial en un singular escenario para que el público pudiera disfrutar de un programa diverso, que también incluyó piezas de compositores como Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Álvarez, Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón o Manuel Alejandro, que otorgó una amplia perspectiva en torno a las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana filtrada a través de Andalucía. Un programa en el que tuvieron cabida desde los ritmos del pasodoble hasta los requiebros de la copla.

El Temudas, que dio el pistoletazo de salida el pasado 18 de septiembre en el Parque de Santa Catalina, continúa ofreciendo espectáculos en los que se mezclan música, circo, danza o teatro hasta el próximo día 28 de este mismo mes, con un total de 21 propuestas distribuidas en 38 funciones.

Las sesiones programadas para hoy convocarán al público a lo largo del día completo. Será el turno de los espectáculos A ciegas, David & Goliat y B.O.B.A.S, a las 11.30 horas, las 12.00 y 12.30, respectivamente. Se despedirá, después de seis pases en los días anteriores, Pau Palaus y Zloty, a las 19.30 y a las 21.30 horas.

El día de hoy recibirá además por primera vez y en una única ocasión a las chicas y chicos de Satélite Teatro con su ejemplo de teatro inclusivo Astronautas, a las 12:00.

De otro lado, el humor de la compañía vasca Trapu Zaharra se disfrutará en los pases de Dale Ramón, a las 13.00 y a las 17.30 horas; la belleza de los bailes tradicionales de la catalana Lamajara y su Verbena estará al alcance del público únicamente a las 18.30 horas; el simbolismo de la danza contemporánea y su fusión con el flamenco de Doma, con el sello de la Compañía de Danza Daniel Doña, a las 19.30 y a las 21.00 horas; y las acrobacias y singularidad de Circo Nuevuno llegarán a las 20.00 horas con la llamativa propuesta Sinergia 3.0.

Después de una pequeña pausa de varios días, el corazón de Santa Catalina volverá a la actividad del 25 al 28 de septiembre con la intensidad que requiere la clausura del Temudas, la misma que se respiró anoche con la OFGC en la terminal de Boluda.