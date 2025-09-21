La profesión se rinde a Braulio

Puede resultar inverosimil que con una carrera artística de más de medio siglo y recién cumplidos los ochenta años aún haya que reivindicar la influencia en las Islas de Braulio, cantante y compositor sin el cual sería imposible entender la Historia del Archipiélago pero esto es Canarias y así, por lo general, trata esta región a sus personajes más brillantes aunque ahora, a raíz del concierto 8 décadas que este viernes 26 de septiembre se celebra en el Auditorio de Agüimes, muchas voces de ámbitos tan distintos como la música y la política coincidan en reclamar para el intérprete y autor de canciones como Sobras las palabras, Lolita pluma, Tenerife, Mándese a mudar, El Corredera o, entre otros, Distintos un reconocimiento oficial como el Premio Canarias de las Artes a este hijo de Santa María de Guía que, aunque no es su estilo, puede presumir de haber agotado en tres días las más de 800 localidades del espacio escénico lagartero pero que gracias a la rapidez de reflejos de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, servirá para estrenar la carpa situada en la plaza del Auditorio donde, con el fin de atender la demanda de entradas, se instalarán 1.500 butacas y pantallas de vídeo de gran formato para que los asistentes, de forma gratuita, disfruten de la histórica cita.

Pero Braulio no sólo se ha ganado el cariño del público, tanto en Canarias como en Península y, especialmente, en América a base de su brillante capacidad como compositor. Su vasta cultura; la valía y experiencia profesional acumulada tras cincuenta y dos años sobre los escenarios y en los estudios de grabación; esa característica cercanía suya alejada de divismos; que le caracteriza y, sobre todo, el hecho de haberse mantenido fiel a continuar siendo Braulio incluso cuando precisamente por ser Braulio le condenaron al ostracismo le han servido para ganarse el cariño, el respeto y las amistad de casi la mayoría de los artistas del Archipiélago además de numerosas figuras de renombre nacional e internacional de la talla de Alfredo Kraus, Massiel, Cheo Feliciano, Los Granjeros o Dyango así como de Los Sabandeños y Los Gofiones quienes, junto a Cristina Ramos, Benito Cabrera y Germán López, estarán junto a él y su banda en el Auditorio de Agüimes el 26 de septiembre para participar en el espectáculo 8 décadas.

Ramos, López, Cabrera, sabadeños y gofiones hablan en este reportaje sobre su relación con el artista grancanario; de su influencia en la memoria sonora del Archipiélago; cuál (o cuáles) es su canción favorita de Braulio; la proyección internacional del artista guiense o si Canarias ha sido justa con él y lo que significa su legado.

Braulio, a quien no le gusta que lo «suban a pedestales porque con mi edad», dice, «las caídas son mortales», agradecía el jueves pasado en la presentación de 8 décadas las innumerables muestras de cariño que está recibiendo de dentro y fuera del ámbito artístico y, en especial, por parte de Camino Viejo Producciones, su empresa de management desde hace más de dos décadas, cuya directora, Natividad Santana, lleva más de un año preparando en secreto este concierto.

«Honrado y vengado», decía Braulio en la presentación de 8 décadas sentirse por el apoyo y la reivindicación que sus compañeros de profesión, los políticos y su público están haciendo para que se ponga en valor, de una vez por toda, el trabajo de un hombre que con sus canciones sentó las bases de la identidad canaria y dotó de argumentos en las Islas un nacionalismo cuyo discurso actualmente no tiene en la sociedad un arraigo masivo pero que al artista le ocasionó betos y cierto desprecio hacia su carrera, cosas habituales de una sociedad canaria a la cual el propio Braulio describe en una de sus canciones con esta frase: «Ni mejores ni peores… Simplemente diferentes…»

Los Gofiones: «Es uno de nuestros embajadores musicales más importantes a nivel mundial»

«No es nada fácil llevar una carrera musical del calado de la de uno de nuestros embajadores musicales más importantes y prolíficos a nivel mundial como es la de Braulio, teniendo en su haber más de 300 temas propios y casi 200 de ellos reflejados en una infinidad de trabajos discográficos». Así describe el presidente de Los Gofiones, Pepe Afonso, cuál es el papel que Braulio juega en la historia sonora del Archipiélago. «Todos los que ya tenemos una cierta edad, que no decimos viejos, e incluso las nuevas generaciones tenemos en mente alguna balada, o alguna creación suya dedicada a su tierra o a alguno de nuestros personajes más señeros. Ponemos como ejemplo su célebre Lolita Pluma, o Distintos, el primero dedicado a ese personaje tan entrañable, que se paseaba por el Parque Santa Catalina ‘atendiendo al personal’ vendiendo chicles y tabaco, o el segundo, dedicado a nuestra peculiar forma identitaria de ser, y que como él mismo plasmó en ese tema: «Ni mejores ni peores…Simplemente diferentes…», añade el integrante del grupo que el viernes 26 de septiembre participará junto a otros artistas en el concierto 8 décadas. «La relación del maestro Braulio con Los Gofiones siempre ha sido muy estrecha», explica Afonso, «tanto a nivel personal por parte de muchos de nuestro componentes, como en el plano musical; de hecho, hemos coincidido en varias ocasiones en diversos escenarios a lo largo de tantos años de carrera musical por ambas partes». Los Gofiones tuvieron «el privilegio», como ellos mismos lo definen, «de poder participar en uno de sus numerosos trabajos discográficos, y que llevaba por título de Distintos, todo un lujo para nuestra formación».

Los Sabandeños: «La deuda de Canarias con Braulio es impagable»

Los Sabandeños, que el próximo viernes 26 de octubre acompañarán a Braulio en el concierto 8 décadas que se celebra en el Auditorio de Agüimes, consideran que «la deuda de Canarias con él es impagable y, seguramente, nunca llegarán los reconocimientos justos y necesarios para realzar y enaltecer una figura de su altura pero lo que sí es cierto es que su música, su principal legado, forma parte de la banda sonora vital de todos los canarios y para Sabandeños es un orgullo y un honor haberlo encontrado y compartido camino con él». «Braulio es, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales de la canción canaria; de los primeros en proyectarse internacionalmente fuera de las islas. Su trabajo ha traspasado fronteras y tendido puentes con América sin dejar de olvidar hitos como haber ganado el Festival de la OTI», añade el grupo tinerfeño que define de «hermandad absoluta» su relación Braulio, «no en vano es Sabandeño de Honor y porta con orgullo nuestra Insignia de Oro. El germen de esta perpetua relación se inicia en su etapa de estudiante en la Universidad de La Laguna, época en la que comenzamos a compartir nuestro tesoro más preciado, la música». «Aunque el repertorio de Braulio es extraordinario, desde su primera canción hasta la última», afirma el mítico grupo cuando se le pregunta si se atreven a elegir un tema del cantante, «si tuviéramos que elegir una sin duda sería Tenerife que según palabras de nuestro querido Elfidio Alonso es la más bella canción que se ha escrito a nuestra Isla y ha interpretado con nosotros cantantes de la altura de Alfredo Kraus, Celso Albelo o el propio autor, Braulio».

Cristina Ramos: «Tiene mérito que siga aún en activo brillando a un nivel extraordinario»

«Me maravilla cómo conserva la frescura de su voz y la ilusión por cantar», dice la poderosa cantante Cristina Ramos sobre los más de cincuenta años de Braulio sobre los escenarios y sus recién cumplidos ochenta años. «Eso tiene que ver mucho con su carácter y su espíritu; esa manera de tomarse la vida con ese humor tan característico suyo», añade la grancanaria. «Braulio tiene un mérito enorme por sigue en activo brillando a un nivel extraordinario. Aquí lo vemos poco pero en América tiene una actividad muy intensa», asegura esta intérprete de proyección internacional que también participará en el recital 8 décadas el próximo 26 de septiembre en el Auditorio de Agüimes. Cristina Ramos dice que su acercamiento a la discografía de Braulio se remonta a su infancia porque «desde pequeña en mi casa siempre se ha escuchado mucha música; música tradicional canaria, y se ha seguido muy de cerca a los grandes intérpretes de las Islas. Luego», prosigue, «el tiempo y la casualidad hizo que, estudiando en el conservatorio, me llamaran para hacer coros al maestro ya que el director musical de Braulio me daba clases y me ofreció la oportunidad de cantar con él», añade la artista que no duda en definir Tenerife como uno de sus temas favoritos del intérprete y compositor. «Es una de las mejores canciones de amor a esa Isla y además representa a todos los que nacieron ‘del otro lado’; de quienes la observan a en la distancia, en toda su imponencia».

Benito Cabrera: «Mi generación creció con sus canciones»

Destaca sobre Braulio el timplista Benito Cabrera que «aunque es un gran cantante, con muchas cualidades vocales y una interpretación muy personal, siempre me quedo con la parte compositiva. Dejar un catálogo de composiciones es un legado que va mucho más allá de los momentos de gloria efímera que te da la interpretación», dice este músico que acompañará a Braulio en el concierto 8 décadas que se celebra en el Auditorio de Agüimes. «Es realmente admirable», asegura Cabrera sobre los más de cincuenta años de Braulio sobre los escenarios. «En una época en la que solo parecen tener cabida los artistas jóvenes, Braulio se muestra espléndido en su madurez y es un ejemplo para muchos cantantes». El músico dice que el intérprete y compositor de canciones como Lolita Pluma o, entre otros, El Corredera está presente en su vida «desde que yo era muy joven». Asegura que «mi generación creció con sus canciones» y califica de «un símbolo para todos los canarios» su participación en el Festival de Eurovisión de 1977 con la canción Sobran las palabras. «Temas como La Cerillera o En la cárcel de tu piel fueron compañeras de la música en español, cuando queríamos oír baladas bien construidas. Luego», recuerda, «llegó el álbum Canto a Canarias y ese fue el momento definitivo para rendirnos a su genio con un trabajo que nos dio autoestima, identidad y un rosario de canciones que aún siguen estando en la memoria de todos», concluye Benito Cabrera.

Germán López: «Su nombre lo vinculo a orgullo canario»

«La primera vez que tuve referencias de Braulio, o al menos que yo recuerde, fue a través de un programa de la tele de mi admirado Manolo Vieira. Se llamaba Una Hora Menos y en él participó una vez como invitado un cantante que ya desde entonces era una referencia en Canarias: Braulio. Yo debía tener por aquel entonces siete u ocho años...», rememora el timplista Germán López cuando se le pregunta acerca del cantante y compositor grancanario con quien interpretará el próximo viernes en el concierto 8 décadas un tema junto a Braulio. «Desde entonces escuchar el nombre de Braulio siempre lo identifico con orgullo canario, de un referente que siempre lleva Canarias por bandera allá donde vaya, especialmente Latinoamérica», añade el reputado timplista. De «orgullo» califica Germán López su participación en esta «celebración». «Es un orgullo enorme para mí y será sin duda un gran aprendizaje ya que de los maestros siempre se aprende y, sin duda, Braulio es un verdadero maestro... Será una noche única repleta de cariño, respeto y admiración, tanto dentro como fuera del escenario», concluye el músico grancanario de 32 años.