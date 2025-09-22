11 jóvenes cantantes son seleccionados en el X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus

El X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (X CICAK), organizado por el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Internacional Alfredo Kraus, ha culminado las pruebas preliminares celebradas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria con la selección de 11 jóvenes cantantes.

El viernes 19 y el sábado 20 de septiembre se llevaron a cabo las terceras y últimas pruebas preliminares, tras las celebradas en Madrid y Florencia, y antes de la Semifinal que tiene lugar ya en Las Palmas de Gran Canaria. Todas las pruebas que se celebran en la capital grancanaria se desarrollan en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus, institución colaboradora del certamen desde 2017.

En las pruebas preliminares de Las Palmas de Gran Canaria, el tribunal estuvo integrado por Rosa Kraus Ley -presidenta de la FIAK y del CICAK-, Tilman Kuttenkeuler -director de la Fundación Auditorio / Teatro- y Mario Pontiggia -director artístico de la FIAK y del CICAK-. Preparó y acompañó las audiciones el maestro Juan Francisco Parra, pianista oficial del X CICAK.

Los representates

Tras el pase de todos los candidatos presentes, el tribunal dictaminó aptos para pasar a la Prueba Semifinal de Las Palmas de Gran Canaria a 11 candidatos: Tania Lorenzo (soprano, España), Julio Nomdedeu (bajo, España), Javiera Zepeda-Richter (mezzo, Chile), Miriam Silva (soprano, España), JinHong Moon (barítono, Corea del Sur), Belén Quirós (soprano, España), Erin Rosales (mezzo, Estados Unidos), Violeta Sesto (soprano, España), Jennibel Hernández (soprano, España), Jan Wouters (contratenor, Bélgica) y María Candelaria Hernández (soprano, España).

Se inscribieron para estas pruebas 31 candidatos: 17 sopranos, 6 mezzosopranos, 1 contratenor, 3 tenores, 2 barítonos y 2 bajos, provenientes de 12 países: Argentina, Bélgica, Corea del Sur, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia y México.

La última etapa del X CICAK tiene lugar también en el Auditorio Alfredo Kraus, donde al tribunal de las pruebas preliminares se adjunta un jurado de directores de teatros europeos, que evaluará la Semifinal y la prueba Final del sábado 27 de septiembre, en una gala con público en la que los cantantes estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la batuta del maestro Óliver Díaz. En esta nueva edición, el Jurado del X CICAK será presidido por la soprano grancanaria Yolanda Auyanet.