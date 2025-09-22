'Bells & Spells', un viaje onírico con hilos de otro tiempo y una ladrona que te roba el corazón
Los objetos cobran vida propia bajo la varita mágica de las Chaplin en este viaje onírico que inauguró la nueva temporada 2025/2026 del Teatro Cuyás
La posibilidad del teatro como un pacto con la imaginación que suscribimos antes de levantar el telón constituye el principio -y fin- del hechizo, pero este encantamiento puede ejercerse desde distintos ángulos del escenario: por ejemplo, en El coleccionista, de Juan Mayorga, los objetos se invocan en el espacio vacío a través de la palabra, mientras que en Bells&Spells, de Victoria Thierrée Chaplin, los objetos cobran vida propia bajo la varita mágica de las Chaplin. En sus antípodas estilísticas, ambos montajes abordan nuestra relación con los objetos que nos rodean desde una dimensión metafísica, en el caso del texto mayorguiano, uno de los tesoros de la pasada temporada del Cuyás; o como un viaje onírico de ensoñaciones surrealistas, como el que inauguró la nueva temporada 2025/2026 en la sala capitalina y que embrujó al público con una fábula teatral cosida con los hilos de otro tiempo.
El peso de uno de los apellidos más célebres de la historia del cine y el arte se vuelve ingrávido en el universo de sortilegios que teje Victoria Thierrée Chaplin y que encarna su hija Aurélia Thierrée, en la piel de una mujer cleptómana que se funde, mimetiza y baila con los objetos que desliza en su bolsillo mientras, al compás de la música de esta trama sin diálogos, te roba el corazón.
El teatro se celebra a sí mismo a través de esta imaginería de paredes y decorados que se desdoblan, mesas y cuadros victorianos que se deslizan, cuerpos sin cabeza, vestidos y lámparas que levitan o percheros que conforman un icónico dragón
Homenaje a Charlot
Este homenaje al cine mudo del eterno Charlot, enhebrado con la tradición circense de la estirpe, evoca las aromas y atmósferas construidas con las prácticas artísticas artesanales del umbral de los siglo XIX y XX, sin tecnologías ni efectos especiales fuera de la tramoya, pero cuyos trucos y juegos de ilusionismo resultan aún más hipnóticos y encantadores, aunque a veces se adivinen las costuras.
Y así, el teatro se celebra a sí mismo a través de esta imaginería de paredes y decorados que se desdoblan, mesas y cuadros victorianos que se deslizan, cuerpos sin cabeza, vestidos y lámparas que levitan o percheros que conforman un icónico dragón, que cabalga la adorable Aurélia acompañada en esta fiesta por el performer Javier Martínez como pareja de baile durante una hora y diez minutos de viaje alucinado en que el teatro vuelve a sus orígenes: el milagro de volar desde el asiento porque ese pacto con la imaginación mantiene, como escribió Lorca, las alas en su sitio.
