Todo sobre el Festival Sonora 2025: La Pantera, Ale Acosta, Rinôçérôse y Alcalá Norte actúan en la plaza Santa Ana

Un Festival Sonora nostálgico retoma el escenario de la plaza Santa Ana los próximos 17 y 18 de octubre. El cartel de la 18ª edición reúne el rap de La Pantera, el talento del compositor Ale Acosta o el regreso a la escena grancanaria de Enac Ska, tras 27 de su último concierto. La cita recupera el espacio que ya acogió en 2008 una de sus ediciones originales, cuando aún se llamaba La Caja Sonora y presentó al dúo francés Rinôçérôse, formación que se reencuentra con Vegueta 17 años después para rememorar la época génesis del festival.

Así, Sonora se desmarca de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria y esta ocasión se organiza de manera independiente. Además, amplía el calendario a dos jornadas y refuerza su carácter de escaparate para la música isleña, ya que tres de cada cuatro artistas del cartel proceden de Canarias.

Representante del indie

El programa se completa con Alcalá Norte, representantes de la nueva escena indie estatal, y con la actuación del proyecto ganador del concurso de bandas celebrado en mayo, O.M Domínguez & The Village Band y la finalista Liane, tras su paso por el festival Starlite Occident como parte del Pasaporte Sonora.

Por su parte, la actuación del productor grancanario SaoT St, uno de los referentes de la escena urbana y electrónica española, conocido por trabajar con artistas de renombre como Quevedo y SFDK, además de la dirección de videoclips con su proyecto After Hour The Mixtape, que englobó en un mismo álbum a 49 artistas canarios, con figuras como Sara Socas, Kali Ninmah, Bejo o Astroboi.

Historia

La segunda edición del Sonora, entonces concebida como La Caja Sonora, se celebró en la plaza mayor en 2008. Ya entonces mantenía esa dicotomía en la que suele bailar, en la que da cabida a artistas canarios, junto a propuestas internacionales como la de la banda francesa Rinôçérôse, que se dio cita en el mismo cartel con Nawja Nimri o Carlos Jean. El dúo de Montpellier presenta en Gran Canaria su último trabajo de estudio, Psychôanalisis, una "suerte de house y funk", como define la organización del Sonora.

El fundador y productor ejecutivo del Festival Sonora, Santiago Gutiérrez, celebró la mayoría de edad del proyecto, que este año se sustenta en un cartel que aúna un 75% de cantantes canarios como el fenómeno de masas de La Pantera, el músico y compositor conejero Ale Acosta, o el grupo Enac Ska, artífices "del sonido Vecindario".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñíguez, participó en la presentación de la 18ª edición del Festival Sonora, en la que subrayó la importancia del evento como una de las piezas clave para consolidar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura. En sus elogios al Sonora, del que ha impulsado otras acciones en escenarios como el Starlite Occident, destacó su apartado de concurso de bandas como "el certamen más importante de Canarias", por funcionar como escaparate "del talento escondido en los barrios".

Flanqueado en ambos costados por el ganador y la finalista de la última edición del concurso, O.M Domínguez y Liane, el edil invitó al público a asistir a los conciertos, que cuentan con entrada gratuita, y animarles a "descubrir músicos que probablemente se queden en sus listas de Spotify".