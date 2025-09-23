Muere el poeta grancanario José Caballero Millares, parte de la histórica generación de 'Poesía Canaria Última', a los 90 años

El poeta grancanario José Caballero Millares, uno de los más discretos del panorama literario de las Islas y dueño de una obra sólida, seria y muy intimista, falleció este martes, a los 90 años, en su ciudad natal. Adscrito a la generación de la histórica antología Poesía Canaria Última, que imprimió un cambio de rumbo en el mapa de la poesía isleña en los años 60 junto a nombres como Eugenio Padorno Jorge Rodríguez Padrón, Juan Jiménez o Lázaro Santana, el poeta deja tras de sí un legado de ocho publicaciones literarias que versan sobre la memoria, el tiempo, el amor o la muerte, que corona el poemario Tiempo que siempre jamás (Anroat, 2016).

El escritor, catedrático , investigador y crítico literario Jorge Rodríguez Padrón destaca la trayectoria de José Caballero Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1935 - 2025) en una semblanza dedicada a su vida y obra.

Trayectoria

Hijo de una familia de artistas e intelectuales, e, entre los años 1955 y 1960, el escritor viajó por Francia e Inglaterra. Entre los años 1970 y 1975 estudió Filología Inglesa en la Universidad de La Laguna (ULL) y ejerció como catedrático de lengua inglesa en varios centros de Gran Canaria hasta su jubilación en 2005.

A lo largo de su vida publicó numerosos artículos en la prensa isleña, así como poemas propios en las revistas Fablas o Millares -en esta última formó parte de su consejo de redacción-. También colaboró en la edición de la segunda época de la revista Planas de Poesía y participó en lecturas de poesía, a título individual o de manera colectiva, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna o en el Ateneo de la misma ciudad, en El Museo Canario de Las Palmas o en otros centros culturales.

Premio Tomás Morales de Poesía (Las Palmas, 1983) y accésit al Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas (1995), Caballero Millares es autor de los títulos Punto Nuevo (1968), Contrapunto (1970), Cuadros de una exposición (1977), Manifiesto (1977), Ensayo general para una resurrección (1983), Filas del paraíso (1989), Cenizas de aproximada vida (1994), Del placer al infinito (1995) o Tiempo que siempre jamás (2011).

Su ceremonia de despedida tendrá lugar este miércoles, a las 10.00 horas, en el Tanatorio de San Miguel.