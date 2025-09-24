Ana M. Sánchez: «La novela es también una buena forma de difundir cultura»

La economista Ana M. Sánchez regresa a la escritura con Operación Pinsapo 33, una novela policíaca redactada junto a la oficial de la Guardia Civil Helen Zúñiga, que firma bajo pseudónimo. Ambientada en la Sierra de Cádiz, la obra mezcla rigor policial, masonería e historia en una trama de intriga. Se presentará mañana a las 19.00 horas, en el Gabinete Literario.

¿Cómo surgió la idea de escribir Operación Pinsapo 33?

La novela en realidad comenzó a gestarse mucho antes. En 2008 escribí una primera obra casi por casualidad y descubrí que me apasionaba la escritura. Años después, tras ganar un concurso de relatos en 2023, recuperé ese impulso. La propuesta de escribir una novela policíaca surgió en una conversación con amigos y poco a poco fue tomando forma. Conté con el apoyo del actual Duque de Ahumada, descendiente del fundador de la Guardia Civil, y con la colaboración de una oficial en activo que se implicó desde el principio. Entre la escritura y la revisión, el proceso duró casi dos años hasta su publicación en 2024.

Su coautora firma bajo pseudónimo. ¿Qué papel desempeñó en el proyecto?

Ella es oficial en servicio y tiene un profundo conocimiento de la institución. Su aportación fue fundamental: revisó cada procedimiento, la jerarquía, la forma de hablar de los agentes… Todo lo relacionado con la Guardia Civil tiene en la novela un rigor absoluto. Ese es, para mí, el gran valor añadido de esta obra.

Portada de 'Operación Pinsapo 33'. / LP / DLP

La novela parece casi un documento oficial. ¿Era esa su intención?

Buscamos que todo resultara verosímil, que el lector percibiera que los procedimientos estaban reflejados tal y como son. Esa fidelidad a la realidad es lo que le da un sello distintivo respecto a otras novelas del género.

¿Cómo logró equilibrar la acción y la intriga con ese nivel de detalle técnico?

No fue sencillo. Yo tendía a la parte creativa, mientras que mi coautora velaba por la exactitud técnica. A veces parecía que estábamos escribiendo un manual. Para compensar, introduje dos grandes ejes narrativos: la masonería y las teorías sobre el nuevo orden mundial. Estos temas aportaban misterio y dinamismo, y permitían insertar los procedimientos policiales sin perder entretenimiento.

La masonería ocupa un lugar destacado en la trama. ¿Cómo se documentó para tratarla sin que pareciera impostada?

Leí tres libros clave: uno de César Vidal con una visión histórica, otro de un jesuita masón que ofrece una mirada desde dentro, y un tercero de un autor masón que describe ritos y símbolos. A ello añadí mucha documentación en internet y hasta conversaciones con personas vinculadas a la masonería. No pretendía escribir un tratado, sino emplearlo como recurso literario con la mayor veracidad posible.

La Sierra de Cádiz y la quema del Rosalejo de 1811 aparecen como elementos centrales. ¿Qué papel desempeñan en la novela?

La quema del Rosalejo fue un hecho real durante la invasión napoleónica en el que murieron unas 200 personas. A partir de ese suceso, y de las leyendas que todavía circulan, construí parte de la trama. Además, esa finca tiene una importancia especial porque allí el Duque de Ahumada redactó el reglamento fundacional de la Guardia Civil y su «Cartilla de Valores». Me parecía un escenario idóneo para unir historia y ficción.

Ana M. Sánchez, autora de 'Operación Pinsapo 33' / LP / DLP

La protagonista es una teniente de la Guardia Civil. ¿Por qué decidió que fuera una mujer en un entorno tradicionalmente masculino?

Fue una decisión deliberada. Gracias a la coautora descubrí que la Guardia Civil actual cuenta con muchísimas mujeres en puestos de responsabilidad. Quise reflejar esa realidad y romper con ciertos tópicos.

En algunos medios se habla de Operación Pinsapo 33 como un «homenaje en verde». ¿Se reconoce en esa idea?

El pinsapo es un árbol autóctono de la Sierra de Grazalema y el número 33 tiene un fuerte simbolismo en la masonería. No concebí la novela como un homenaje consciente, pero sí es cierto que siento un gran cariño por esa tierra y quise reflejar sus paisajes con detalle.

¿Qué mensaje espera que se lleve el lector al terminar la novela?

Lo principal es que se entretenga: una novela se disfruta sobre todo como pasatiempo. La novela también es una forma de difundir cultura y si además sirve para aprender algo sobre procedimientos de la Guardia Civil o sobre masonería, tanto mejor. Y, por encima de todo, es una forma de reconocer a los guardias civiles más allá de la institución.