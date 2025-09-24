La energía femenina marca el inicio de Arrecife en Vivo

La canción de Rocío Saiz Ha llegado el momento de querernos bien podría ser una de las conclusiones que extrajo el viernes el público asistente a la primera jornada de conciertos gratuitos con pasacalles del festival lanzaroteño Arrecife en Vivo, que se celebra hasta el próximo viernes 10 de octubre.

La calima y la alerta por altas temperaturas marcaron un duro inicio para la primera ruta de conciertos del festival, que se desarrolla en Islote de la Fermina, parque Islas Canarias, Marina Lanzarote y el Muelle de Cruceros.

Los Buches abren los pasacalles gratuitos del festival

La artista madrileña Rocío Saiz agradeció en numerosas ocasiones la presencia del público que se congregó en el Islote de Fermina para inaugurar la jornada y destacó la importancia de una cultura accesible para todo el mundo.

La parranda marinera Los Buches se estrenó en Arrecife en Vivo cruzando con el público el puente que conecta el islote con el parque Islas Canarias en un pasacalles en el que se vieron banderas LGTBI+ y una clara voluntad del festival de apostar por la igualdad y la diversidad. Cabe recordar que el día anterior, el encuentro Por una cultura diversa y disidente llenó la sala Mirador del Islote.

Los conciertos continúan este viernes con Ella La Rabia, Le Mur o Iseo & Dodosound

La tinerfeña Jela esperaba en el parque Islas Canarias para sorprender al público lanzando barras de rap y al mismo tiempo cantando por Mercedes Sosa. Tras corear mensajes muy significativos del repertorio de hip hop de Templo, primer álbum de la artista chicharrera, con su conocido verso «La llave de mi templo sólo la tengo yo», el público siguió el ritmo de los tambores y las güiras de la batucada Villa pipol.

La artista canaria Jela, en el parque Islas Canarias. / La Provincia

Debut en Lanzarote

La siguiente parada fue Triángulo de Amor Bizarro en el puerto deportivo Marina Lanzarote. Era la primera vez de la banda gallega en la isla. El trío se presentó prometiendo un repertorio y un concierto que «volara la cabeza» al público. Y así fue. Una hora de directo frenético de punk rock, cambios de ritmo y temas cargados de crítica social como el mítico Robo tu tiempo.

Zahara removió el Muelle de cruceros con la puesta en escena de su trabajo ‘Lento ternura’

En el Muelle de cruceros, Zahara presentó su último trabajo Lento Ternura en una exhibición de arte total. Acompañada en el escenario por Martí Perarnau, Manuel Cabezalí y Xavi Molero, Zahara usó su voz y su cuerpo, se apoyó en las imágenes de la pantalla, en coreografías, en objetos como chalecos salvavidas o policlines para desgranar uno de sus discos más conceptuales y arriesgados. La artista volvió a manifestar su amor por Lanzarote y su fascinación por los volcanes.

Acto seguido llegó el turno de La Gore, una artista de Utrera que revolucionó el Muelle con una mezcla explosiva de electro folklore. Flamenco, quejío, breakbeat, sintetizadores… Otro significativo ejemplo de que la mezcla es una de las apuestas del festival Arrecife en Vivo.

Actuación de La Gore, en su revolución en el Muelle de cruceros. / La Provincia

Finalmente el dúo de Laiv y Ant Cosmos cerró la noche con un set absolutamente bailable despidiendo esta primera jornada de conciertos gratuitos.

La próxima cita será este viernes 26 de septiembre con los canarios Ella La Rabia (18:00, Islote de Fermina), Le Mur (19:30, Parque Islas Canarias), Les Green (21.00, Marina Lanzarote), Fun Lovin´ Criminals, Iseo & Dodosound y Dj Beat Creator (a partir de las 22.30, Muelle de Cruceros). Rockalean conectarán el camino entre los escenarios en un pasacalles marcadamente rockero. La entrada será libre y gratuita, excepto en el Muelle donde sólo podrán acceder mayores de 18 años.

Triángulo de Amor Bizarro, en el Marina Lanzarote. / La Provincia

El festival

Arrecife en Vivo es un festival producido por Hsmith Solutions que cuenta con el patrocinio del área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo de Lanzarote -a través de sus áreas de Cultura, Juventud, Igualdad, Bienestar e Inclusión-, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote, y el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias. Los medios oficiales que apoyan este evento cultural son Radio 3 y Cadena Ser Lanzarote. Colaboran la Fundación SGAE, Cajasiete, Grupo Chacón y Monster Energy.