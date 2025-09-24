Nueva exposición en el CAAM: 'Morar', de Esther Aldaz, reflexiona sobre las nuevas maneras de habitar

«¿De qué hablamos cuando hablamos de futuro? ¿La palabra futuro es dura? ¿Es blanda? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿De qué color es?» Las preguntas flotan en el aire del espacio de San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria, donde mañana se inaugura la exposición Morar de la artista multidisciplinar grancanaria Esther Aldaz.

Con la música de Fukin Four Factory Dj marcando el ritmo, el museo capitalino recibe al público para inaugurar el otoño con una muestra que reflexiona sobre el concepto de habitar -y en la que también están presentes otros como el (des)arraigo, la fragilidad, la ansiedad o el cuerpo- a través de una década de obras que mezclan fotografía, instalación y performance convertidas en refugios efímeros para pensar el presente.

Una exposición comisariada por Marta Mantecón que invita a la pausa e incluso al descanso, con una sala en la que el suelo está cubierto de alfombras blancas y se escucha la voz de la artista tarareando y recitando al escritor cubano José Martí. En este pequeño espacio, bautizado con el nombre de La mujer de las 3.000 canciones (nº 867), el público puede sentarse e incluso tumbarse y cerrar los ojos en una especie de meditación que busca potenciar la escucha y el tacto, sentidos que normalmente quedan en segundo plano en una sociedad como la actual que prioriza y privilegia la imagen.

Martina Andrés

Construir u ocupar

«Hemos seleccionado el trabajo de Esther Aldaz realizado en un arco cronológico de diez años, centrándonos en uno de los temas que ha atravesado toda su carrera. Lo hemos articulado en dos conjuntos, uno en la parte de abajo y otro arriba. En el espacio en el que nos encontramos ahora mismo, vemos que la artista ensaya diferentes formas de habitar, igual que hace cualquier animal: construye ciertos espacios o bien los ocupa», explica Mantecón al comienzo de la muestra.

Una estructura de madera en la que reina el vacío y unas casitas de papel que salen a navegar a la deriva dan la bienvenida, piezas que en palabras de la comisaria «conectan con las problemáticas del mundo diario que tienen que ver con la vivienda y las migraciones», una forma de «restaurar la dignidad de estar en un lugar».

Habitar es un tema contemporáneo pero que, a su vez, no ha dejado de estar presente en otras disciplinas artísticas a lo largo de la historia. Así lo pone de manifiesto Aldaz, que hace alusión a ese Ulises que «iba buscando la vuelta al hogar»: «En aquellos tiempos, el ser humano tenía esa sensación de extrañeza frente a lo que le rodea, una sensación física o interior de nomadismo. Es un tema actual pero es un tema de siempre», recalca la artista.

A través de diferentes lugares como El Cairo, Las Palmas de Gran Canaria, La Habana, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, El Hierro o Santa Lucía de Tirajana, Aldaz ha ido explorando diferentes formas de habitar, desde un contenedor de queroseno, hasta las propias palabras. «¿Podemos habitar las palabras? ¿Podemos habitar los lenguajes, incluso los que no conocemos?», se plantea Mantecón frente a una serie de fotografías en las que la artista aparece habitando Egipto. «La artista busca hacer lo público privado, porque lo personal también es político», puntualiza la comisaria.

«Naturaleza animal»

En esta línea, también aparecen piezas como Romancero, una forma de «rebelarse ante el mandato patriarcal que hace que las mujeres no podamos sacar lo del interior al exterior», tal y como explica Mantecón. «A veces una no puede más y tiene que conectarse con su naturaleza animal», añade, haciendo referencia a una fotografía en la que se puede observar a la artista persiguiendo la necesidad de huir, de llegar a su primera morada, una cueva que, en palabras de la comisaria, «por la noche es como un útero».

Esta exposición, que se puede visitar hasta el 22 de febrero de 2026, se enmarca en el trabajo que el CAAM viene desarrollando en la última década centrado en artistas canarias que tienen una trayectoria de alrededor de 20 años. «Aldaz se une a artistas como Macarena Nieves Cáceres o Teresa Correa. Esta exposición recoge piezas de su trayectoria y el hilo conductor es la palabra morar. Es una artista muy destacada en el ámbito de intervenir un espacio determinado, pensar de qué manera habitarlo, desde una palabra o un pensamiento, hasta un espacio físico», manifestó por su parte el director del museo capitalino, Orlando Britto.

El conjunto de la obra de Aldaz hace visible «la inmensa fragilidad y la naturaleza vulnerable de la existencia», una muestra en la que «el concepto de morada se muestra como un intervalo o refugio de tránsito, profundamente inestable y en perpetua construcción -lo mismo que la identidad-, que al final deviene utopía dada la imposibilidad de cualquier clase de permanencia», concluye Mantecón.