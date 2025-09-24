Ocho voces finalistas se enfrentan al jurado de la soprano Yolanda Auyanet en el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus

El certamen que Alfredo Kraus ideó para dar futuro a las voces jóvenes vuelve a levantar el telón de su final este sábado 27 de septiembre, en el X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (CICAK). Aquella apuesta del tenor grancanario, figura inolvidable de la ópera internacional que convirtió su apellido en "sinónimo de excelencia", encuentra continuidad encaramada en la soprano Yolanda Auyanet, Premio Nacional de Música 2024 en la modalidad de interpretación, quien asume la presidencia del jurado y hereda "el rol de responsabilidad" de custodiar el legado de Kraus.

La gran final acoge ocho voces que se disputan los tres premios finales, en los que el primer puesto alcanza el valor de 14.000 euros. Tras haber superado un proceso de selección en el que se recibieron hasta 143 solicitudes procedentes de 31 países, los finalistas interpretan este sábado arias del repertorio clásico acompañadas por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), guiados por la batuta de Óliver Díaz.

Auyanet, emocionada por asumir esta experiencia primeriza al frente del tribunal de un concurso, intentó explicar en palabras "el honor" que siente como 'heredera' del legado de Kraus. "Cualquier cosa que tiene que ver con Alfredo Kraus para mí significa casa", confesó. En su carrera, ya cosecha más de 60 roles escénicos, representados en Europa, Sudamérica, Corea del Sur y Japón, y comparte con Kraus el reconocimiento de Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura. Además de unirles experiencias sobre el escenario, como una inolvidable Doña Francisquita, en el Nuevo Teatro Apolo de Madrid.

143 aspirantes de 31 países

Hasta este mismo martes se han llevado a cabo en el auditorio las pruebas de preselección, con un total de 82 intérpretes elegidos entre el conjunto primero de las 143 que acudieron a las pruebas preliminares desarrolladas desde principios de verano entre Madrid, Florencia (Italia). El resultado es "una selección pensada, querida, pero severa". "Ha sido un reto escuchar a tantos cantantes jóvenes, esos que lo tienen tan difícil. A veces todo se decide en los pequeños detalles, porque requiere de mucha concentración y frialdad", expresó la soprano.

La soprano grancanaria Yolanda Auyanet / Andrés Cruz

Creado en vida por el propio Kraus en 1990, el concurso alcanzó sus primeras cinco ediciones bajo la tutela del tenor hasta 1999. Tras un largo paréntesis, la Fundación Internacional Alfredo Kraus y el Cabildo de Gran Canaria recuperaron el espíritu del certamen en 2017, devolviéndole su carácter bienal y su vocación de trampolín internacional.

Además de los tres galardones principales, el certamen entrega cuatro premios especiales, entre ellos el Premio del Público; el reconocimiento al Mejor Intérprete de Zarzuela; a Mejor Cantante Belcantista; y Mejor Intérprete de Ópera, ofrecido por el director de la Fundación Martín Chirino, Jesús M. Castaño, presente durante la rueda de prensa.

Al frente del jurado se sitúa Auyanet, una soprano grancanaria de trayectoria internacional y referente para las nuevas generaciones de la lírica. La acompañan como vocales en el jurado la directora del Teatro Nacional de La Zarzuela de Madrid, Isamay Benavente; el director de casting del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Giovanni Vitali; el director de casting del Teatro de la Ópera de Roma, Alessandro Di Gloria; el director general del Teatro de La Maestranza de Sevilla, Javier Menéndez; y el director general y artístico de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, Ulises Jaén.

Rosa Kraus, durante la rueda de prensa / Andrés Cruz

El museo de Alfredo Kraus, una realidad "cercana"

La hija del tenor, en la lectura de su discurso, lanzaba una mirada cómplice a su izquierda, donde se sentaba el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en su mención al proyecto museístico de Alfredo Kraus. "Es una pena que su legado esté en cajas", comentaba a posteriori de la rueda de prensa otros miembros de la familia.

La pinacoteca del tenor podría comenzar a dar sus primeros pasos antes de que acabe este año, según avanzó con prudencia Morales. A su juicio, de la apertura del museo "se está más cerca que nunca", y adelantó que "a lo mejor, antes de final de año podemos dar alguna noticia" al respecto. Queda por ver si este anuncio despejaría la incógnita que se cierne sobre la ubicación de la sede donde se emplazarían las 5.000 fotografías y objetos personales del tenor que el Cabildo y la Fundación Internacional Alfredo Kraus inventariaron en 2018.

"Preservar en su isla natal el legado del desaparecido cantante, tanto difundiendo elementos de su memoria como impulsando actividades acordes a la apuesta por impulsar la carrera de nuevas voces que siempre hizo en vida, es el propósito de ese proyecto", recordó la hija del tenor, Rosa Kraus.