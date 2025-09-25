Charter 100 Canarias: una década de liderazgo femenino entre islas y continentes

El Hotel Santa Catalina, uno de los escenarios más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, volverá a ser punto de encuentro para las voces femeninas que mueven la economía y la sociedad de las Islas. Charter 100 Canarias, la asociación que agrupa a empresarias, directivas y profesionales, celebra su décimo aniversario con dos actos que marcan el rumbo de su trayectoria: la segunda edición de su cumbre empresarial y la gala de premios y becas que, cada año, reconoce a quienes inspiran con su ejemplo.

Diez años de actividad ininterrumpida

«Somos la única asociación femenina en las Islas que ha logrado diez años de actividad ininterrumpida», destacó la presidenta, Nardy Barrios, durante la presentación del evento. Desde su fundación en 2015, la entidad se ha mantenido fiel a su lema, Juntas Valemos Más, y ha desarrollado proyectos que van desde la atención a mujeres desempleadas durante la pandemia hasta la defensa de las llamadas guardianas de los sabores, agricultoras que preservan los productos de kilómetro cero. Para Barrios, la clave ha sido entender que no se trata solo de ser un lobby empresarial, sino también de convertirse en «un lobby social, pendiente de las compañeras y de las mujeres que se han quedado en el camino».

La presidenta de Charter 100 Canarias, Nardy Barrios Curbelo. / José Carlos Guerra

El décimo aniversario llega con una cita que amplía horizontes. La II Cumbre Empresarial Charter 100 Canarias, prevista para la mañana del 4 de octubre, reunirá a empresarias de Canarias, Azores, Madeira, Marruecos, Mauritania y Melilla. Será la primera vez que todas estas regiones compartan un espacio de diálogo en el marco de los fondos europeos MAC, destinados a favorecer la cooperación entre territorios ultraperiféricos y países africanos. «Defendemos la continuidad de esos fondos y su aplicación en políticas que lleguen a mujeres, familias y negocios», subrayó Barrios, convencida de que Canarias debe consolidar su papel como plataforma de desarrollo entre Europa y África.

Fondos europeos y cooperación con África

La cumbre contará con dos mesas de debate. La primera abordará el papel de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con la presencia de asociaciones empresariales de mujeres de todo el Archipiélago. La segunda pondrá el acento en la relación con África, con la participación de responsables institucionales y empresarias de Mauritania, Marruecos y Melilla. «Este encuentro nos permitirá dar pasos reales hacia un modelo de cooperación más justo y sostenible», apuntó Ina Molina, delegada de Charter 100 en Gran Canaria, que se mostró orgullosa de una cita que, según dijo, «nace de la experiencia positiva de la primera cumbre y del deseo de darle continuidad».

Premios a trayectorias inspiradoras

Por la tarde, el protagonismo recaerá en la X Entrega de Premios y Becas Charter 100 Canarias, una gala que se ha consolidado como seña de identidad de la asociación. En esta edición se distinguirá a siete referentes cuya trayectoria refleja la diversidad de ámbitos en los que el liderazgo femenino deja huella. La lista incluye a la periodista Rosa María Calaf, al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, a la gimnasta olímpica y escritora Almudena Cid, a la modelo y actriz canaria Pino Montesdeoca, a la institución educativa Ecca.edu, a la ingeniera Dácil Barreto Dos Santos y a la activista africana Asha Ismail, fundadora de Save a Girl, Save a Generation.

Ina Molina Pérez, representante de Charter 100 Canarias; y Nardy Barrios Curbelo, presidenta de la asociación / José Carlos Guerra

«Son mujeres y hombres que inspiran y que nos recuerdan que el liderazgo también es compromiso social», señaló Barrios al referirse a los galardonados. El reconocimiento se completa con la entrega de una beca de investigación a una estudiante de la Universidad de La Laguna, cuyo proyecto analiza legislaciones internacionales contra la violencia de género. «Estamos encantadas porque este trabajo académico puede tener un impacto real», celebró la presidenta.

Delegaciones y expansión de la asociación

El recorrido de Charter 100 en esta década no se entiende solo desde los despachos. La asociación ha sabido crear redes en distintas islas —con delegaciones en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, Tenerife y Gran Canaria, y en proceso de implantación en La Palma, La Gomera y El Hierro— y también más allá de Canarias, con presencia en Melilla a través de Activas Charter 100. Para Molina, la clave está en que «cuando se ayuda a una mujer, se ayuda a su familia y, por ende, a toda la sociedad».

La presidenta de Charter 100 Canarias, Nardy Barrios Curbelo, acompañada de Ina Molina Pérez y Montserrat Díaz Castro. / MARCOS DE RADA

El aniversario es, en definitiva, un momento de celebración, pero también de reivindicación. Como recordó Barrios, «nuestro objetivo es que Canarias, como territorio ultraperiférico, consolide su papel como plataforma de desarrollo económico, apoyando también el progreso de África, esencial tanto para las islas como para Europa».

Diez años después de su fundación, Charter 100 Canarias no solo celebra una trayectoria constante, sino que se proyecta hacia el futuro con una certeza: la cooperación en femenino es motor de transformación. Entre mares y continentes, la asociación ha demostrado que el liderazgo se multiplica cuando es compartido. Y, como repite su lema, juntas valen más.