Delirium Teatro hace del 'book crossing' y Ana Karenina una lectura compartida: Este es el montaje que sube a las tablas del Teatro Cuyás

Mariana, Patricia y Cristina son tres mujeres normales, con un trabajo corriente y una cotidinianeidad como la de otra persona cualquiera. Hasta que las tres caen enganchadas en lo que el escritor Juan José Millás define como "estupefaciente" de la literatura. En este caso, leer Ana Karenina, el clásico imperecedero León Tolstói, actúa como una droga que logra despejar la neblina que había emborronado sus vidas, el detonante que les da pie a "hacer cambios para sentirse vivos".

Esta historia, que podría apelar a la vida de cualquiera que se siente en la butaca de un teatro, es la premisa de Libros cruzados, la última propuesta de la compañía canaria Delirium Teatro, que sube a las tablas este fin de semana en el Teatro Cuyás. La dramaturgia escrita por palmero Antonio Tabares y dirigida por Severiano García constituye una de las producciones más "ambiciosas de la compañía" y el octavo texto de Tabares que levantan con 12 actores y una escenografía que cambia hasta 30 veces. "Llevábamos con ganas de representar esta historia desde hace 10 años", señalan García y la productora de la compañía, Soraya González.

La historia de Libros cruzados se narra desde la coincidencia, cuando eligen las tres protagonistas deciden llevarse un ejemplar de Ana Karenina olvidado en un 'book crossing', un lugar en el que se intercambian libros. Delirium Teatro bautiza cuatro décadas de trayectoria con una producción que mira la literatura y el teatro como "una ventana abierta dentro del pecho" capaz de cambiar el rumbo de vida de una persona.

Mariana trata de desenredar la espiral de monotonía en la que se convierte su vida. A ella da vida la productora de la compañía y actriz en Libros cruzados, Soraya González. "Hay un cambio brutal al empoderarse y tomar las riendas, porque entiende que no hace lo que desea", resume sobre su personaje, que trabaja como vigilante de un museo. La "productriz", como la llama con cariño García, es la encargada de hacer las veces de patrocinadora de la compañía, en el marco de 40 Delirios, las acciones que lleva a cabo la compañía en Tenerife para dar a conocer su trayectoria, con exposiciones itinerantes o la creación de un documental con material inédito.

De izqda a dcha, Soraya González; Serafín Sánchez; Severiano García; y Gonzalo Ubani. / Alejandro Quevedo

A González le acompañan en escena Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Javier Socorro, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Daniel Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra. Una nómina de 20 personajes que dan lugar a un teatro físico, de incesantes entradas y salidas mientras la escenografía cambia para dar lugar a 17 escenarios diferentes, algunos adornados con obras de la historia de la pintura. "El texto de Tabares se presta muchas lecturas. Lanza preguntas que tienen que ver con lo humano, desde qué lado afrontar la vida o cómo amamos en este mundo", explica García.

Como precedente de la sintonía creativa de la conjunción Tabares y Delirium está La punta del iceberg, uno de los pocos montajes que se ha presentado entre los dos espacios escénicos de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, el Teatro Cuyás y la Sala Insular de Teatro (SIT). El ADN Delirium ha formado parte de la historia de la columna vertebral de la programación del Coliseo de la calle Viera y Clavijo, con trabajos como una irónica e histórica La konkista de Canarias obra de Tabares; Un culo anda suelto, uno de los delirios de Severiano García que acabó finalista a Espectáculo Revelación de los Premios Max; o una reciente adaptación de la novela de Andrea Abreu, Panza de burro, en la que llevaron una calle empinada en la ladera de un volcán al Teatro del Barrio de Madrid y agotaron localidades.

Delirium Teatro celebra sus 40 años de vida al calor de un montaje basado en un 'book crossing'. "Si para cualquier compañía teatral es un lujo o un sueño llegar a los 40 años, para una compañía es una fantasía. Y ahí están", reconoció el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani.

"A través de la cultura intentamos generar cambio", porque este es el mejor "alimento" para traspasar el entendimiento de uno mismo y ponerse en los zapatos de la otra persona. Y aunque no se atreven a conjeturar sobre si llegarán al medio siglo de vida, sostienen que en su labor "artesanal" siempre han defendido "un trabajo serio" desde la trinchera del teatro.