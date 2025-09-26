‘Cuerpo a cuerpo’, un encuentro para habitar el presente

La experiencia del presente como interrupción, acontecimiento y posibilidad es el eje vertebral de la séptima edición de Cuerpo a Cuerpo, un encuentro internacional dedicado a la performance, el vídeo y la música experimental, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre en el Centro de Arte La Regenta.

Comisariado por el artista y gestor cultural Pedro Déniz, este ciclo reúne a una treintena de creadoras y creadores que, durante tres días, ofrecerán al público performances en vivo, talleres, conferencias, música experimental y proyecciones, consolidando este evento como un espacio de referencia para las artes vivas en Canarias.

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, presentó ayer, junto a Déniz, al director de La Regenta, Alejandro Vitaubet, y a una de las artistas participantes, Raquel Ponce, todos los detalles de esta nueva edición, que pone el foco en la experiencia del presente como interrupción, acontecimiento y posibilidad. Todo ello bajo el concepto Jetztzeit (término alemán que puede traducirse como tiempo del ahora), tomado de Walter Benjamin. En palabras del filósofo, se trata de «un tiempo cargado de urgencia», donde la historia no ocurre en una línea vacía y homogénea, sino en momentos densos de significación.

Este enfoque se traduce en una programación intensa y diversa, en la que el arte de acción se presenta como acto de resistencia frente a la aceleración tecnológica y la inmediatez impuesta por los medios y las redes sociales. La performance, por su carácter efímero y encarnado, encierra una potencia transformadora que se despliega en cada gesto, en cada presencia y se sumerge en experimentar el ahora.

Tres días para vivir el ahora

Durante varios días, La Regenta se convertirá en escenario de experimentación y acción artística gracias a un festival que reúne talleres, videoperformances, diálogos y actuaciones en vivo. Los días 2, 3 y 4 de octubre, artistas y público se encontrarán en una programación que sitúa el cuerpo en el centro de la creación, si bien la programación da comienzo desde el 29 septiembre con el arranque del primer taller.

La programación arranca el jueves 2 a las 18.00 horas con la conferencia Fenomenología de la no-percepción, a cargo de Gabriel Hernández. A partir de las 19.15 horas, el arte de acción tomará protagonismo con tres propuestas performáticas: Estoy aquí de Damián Montedeoca, (des)aparecer(se) de Mónica Arangui, y Yo soy así (desde que nací) de Jorge Galán. La jornada cerrará con la música en directo de Taio Boumort, a las 21.30 horas.

Viernes 3 de octubre

El segundo día de actividades comenzará con la conferencia Presencia y ausencia del cuerpo político en la performance contemporánea, impartida por Pedro A. Cruz. La tarde continuará con Teoría de grafos, performance de M. Lohrum, a las 19.15 horas, seguida de Skinscreen, de Marta Pinilla, a las 20.00 horas. El día concluirá con la pieza Entre burocracia y artista, a las 20.45, de la mano de la célebre Concha Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, entre otros reconocimientos. Por último, Ana Label cerrará la jornada con un concierto a partir de las 21.30 horas.

Sábado 4: el epicentro

Las puertas de La Regenta se abrirán a partir de las 18.00 horas con una mesa redonda titulada Presencias transversales, en la que participarán Pedro A. Cruz, Gabriel Hernández y Concha Jerez, bajo la moderación de Pedro Déniz.

A partir de las 19.15 horas, el público podrá conocer el resultado del taller Piedra, papel y zapato, coordinado por Pepe Murciego, que mostrará un proceso colectivo entre la acción y la edición experimental.

El bloque de performances comenzará a las 20.00 horas con Raquel Ponce y su pieza SED, seguida a las 20.45 horas por Miss Beige con Secretos de alcoba. Cerrará este apartado, a las 21.15 horas, Verónica Ruth Frías con una acción llamada Mi porción del pastel.

Cuerpo a Cuerpo finalizará con un cierre festivo y musical: el concierto de Usted, a partir de las 22.30 horas en la Plaza de Canarias (frente al centro comercial el Muelle), que transformará el espacio público en un lugar de encuentro y celebración tras tres días de intensa actividad.

Talleres para todas las edades

La coreógrafa y performer Gloria Godínez impartirá el taller Tiempo ahora para público infantil y juvenil, el sábado 4 de octubre en dos turnos por edades. La primera sesión se desarrollará de 11.00 horas a 12.15 horas, para público de 7 a 11 años; y la segunda, de 12.30 horas a 13.45 horas, para participantes de 12 a 16 años. Ambos encuentros proponen trabajar con el cuerpo como primer territorio de creación artística.

Por su parte, el artista Pepe Murciego coordinará Piedra, papel y zapato. Taller de Arte de Acción y Edición Rara, dirigido a público adulto. El taller se desarrollará desde el 29 de septiembre al 4 de octubre, con sesiones de lunes a miércoles, en horario de 17.00 horas a 21.00 horas, y jueves y viernes de 16.00 horas a 18.00 horas. Además, el sábado por la tarde se presentará una muestra pública con los resultados de las personas participantes. Durante los tres días de encuentro también se ofrecerá un programa de videoperformances en la sala de exposiciones, que se podrán disfrutar en horario de 19.00 a 23.00 horas. n