Fernando Clavijo: "La partida de Dulce Xerach deja un vacío irreparable"
El presidente del Gobierno de Canarias asegura que "hoy despedimos a alguien que creyó en Canarias, que luchó por ella"
La muerte, ayer jueves en Madrid, de Dulce Xerach Pérez, escritora y exviceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, ha causado gran conmoción en Canarias.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes en sus redes sociales que "la partida de Dulce Xerach deja un vacío irreparable". Califica a la expolítica como "una mujer comprometida con la cultura, la palabra y con nuestra tierra". Añade que "Dulce no fue solo compañera, también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura. Hoy despedimos a alguien que creyó en Canarias, que luchó por ella".
Clavijo finaliza su mensaje con su "abrazo más sincero a su familia, amistades, compañeros y a quienes admiraban su obra".
Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha expresado en el pleno municipal de hoy: "Tuve la oportunidad de compartir con ella en el Parlamento de Canarias y queríamos transmitir nuestras condolencias".
Habrá ampliación.
