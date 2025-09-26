El Tenerife Cook Music Fest 2026 ya tiene fecha: 16, 17 y 18 de julio
El Tenerife Cook Music Fest lanza su famosa preventa con 5.000 entradas al 50% en su 5º aniversario
Tras el éxito de su pasada edición, que congregó a más de 60.000 asistentes y presentó uno de los carteles más destacados del panorama musical en 2025, el Tenerife Cook Music Fest anuncia oficialmente sus fechas para 2026: los días 16, 17 y 18 de julio.
El festival, que celebrará su 5º aniversario, prepara una edición muy especial cargada de sorpresas, novedades y experiencias únicas que marcarán un nuevo hito en su historia. Consolidado como uno de los eventos más importantes de Canarias y con creciente proyección internacional, el Cook apostará una vez más por una programación diversa que combina pop, ritmos latinos y sonidos urbanos, reafirmando su carácter multicultural y festivo.
En su edición de 2025, el festival reunió a grandes nombres de la música latina e internacional como Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Beele, Sebastián Yatra, Juan Magán, La India y Olga Tañón, entre otros, consolidando su posición como referente musical en Europa.
Registro ya disponible
El Tenerife Cook Music Fest ha anunciado la apertura de su preventa, limitada a
5.000 entradas con un 50% de descuento. Esta promoción exclusiva estará disponible solo para los registrados hasta el 30 de septiembre.
Cada persona recibirá un código único, obligatorio para acceder a lapreventa con el mismo correo usado en elregistro. Habráabonosdedosytresdíasen distintas categorías (General, Front Stage, VIP, VIP Sofá y Exclusive). Todas las entradas incluyen de regalo una caja sorpresa con merchandising oficial y las modalidades VIP Sofá y Exclusive contarán además con envío gratuito de la pulsera a domicilio.
A partir del 2 de octubre, se pondrán a la venta las entradas limitadas a través de la web oficial: www.cookmusicfest.es
El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias, consolidando su papel como uno de los principales eventos culturales del Archipiélago.
