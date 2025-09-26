Víctor Manuel, en la 20º edición de Mar Abierto

Festival Mar Abierto confirma a Víctor Manuel como primer artista de su próxima edición. El festival de ciclo estrena la programación de su 20 edición por todo lo alto con la actuación en el Auditorio Alfredo Kraus del cantautor asturiano el próximo 8 de noviembre de 2026 que, siete años después de su último trabajo, Casi nada está en su sitio (2018), vuelve a las islas a presentar nuevo álbum, del que ya ha lanzado su primer single, Solo a solas conmigo.

El director de Mar Abierto Producciones, quien está detrás del Festival Mar Abierto, Jairo Núñez, asegura que «celebrar 20 años del Festival Mar Abierto es para nosotros un momento de profunda emoción y orgullo. Tener la oportunidad de contar en nuestra vigésima edición con Víctor Manuel no es casualidad: su música es historia viva, memoria y sentimiento, y representa la esencia de lo que queremos transmitir».

A esto añade que «es un privilegio traerlo de nuevo a nuestras islas para que comparta con nosotros su nuevo trabajo y esa energía única que convierte cada canción en un viaje íntimo. Este aniversario no solo es una celebración, es también un compromiso renovado con la cultura, la música y el alma de Canarias.»

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del martes, 30 de septiembre, a las 12.00 horas, en www.festivalmarabierto.com y www.auditorioalfredokraus.es.

Tras 7 años de espera

Con arreglos y producción de su hijo, David San José, el primer single de su nuevo álbum Solo a solas conmigo, ofrece una carta de presentación que quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar, con nuevas canciones, alguna colaboración y una creatividad que se mantiene intacta en Victor Manuel tras 60 años de carrera.

El concierto en el Auditorio Alfredo Kraus promete ser un viaje por sus nuevos temas y sus clásicos, como Soy un corazón tendido al sol, Ay amor, El abuelo Víctor o Solo pienso en ti, auténticos himnos que forman parte de la memoria colectiva.

Solo a solas conmigo habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. Como se suele decir, pez que duerme se lo lleva la corriente y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida. n