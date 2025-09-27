Un ensayo desde la bruma: Sandra González Reina analiza el fenómeno literario de 'Panza de burro'

La novela Panza de burro de la escritora tinerfeña Andrea Abreu vio la luz el 15 de abril de 2020 en pleno confinamiento, un rayo de sol que se abrió paso entre las nubes oscuras que puso sobre nuestras cabezas el coronavirus. Cinco años después, se publica el ensayo Inocencia salvaje: las niñas jarrapas de Andrea Abreu, de la ilustradora y filóloga Sandra González Reina, una investigación que ahonda en los temas principales del fenómeno literario made in Canarias que fue traducido a alrededor de 20 lenguas y que vendió -y sigue haciéndolo- miles y miles de ejemplares.

«Como un gato. Isora vomitaba como un gato. Jucujucujucu y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla». Tan echadita palante (haciendo alusión al título del capítulo con el que sorprenden las primeras páginas), Abreu empezó su historia así, con tres frases en las que ya se intuyen la esencia de una novela que el ensayo de González Reina rescata: infancia femenina en primer plano, la marginalidad de las voces de unas niñas con acento canario, lo salvaje de la preadolescencia o las particularidades de la insularidad desde un enfoque distinto.

«La primera vez que leí Panza de burro no tenía la idea de hacer una investigación, pero sí que identifiqué desde el primer momento que iba a ser una puerta muy grande que nos iba a abrir Andrea Abreu para todos los jóvenes creadores y para el panorama de la literatura escrita en Canarias», recuerda la filóloga, que empezó a trabajar en este ensayo como su Trabajo de Fin de Grado para la carrera de Lengua Española y Literaturas Hispánicas, tutorizado por la escritora Alicia Llarena. «Todos los asuntos que trata y la validez que tiene el haber usado voces marginales dentro de su novela, da impulso a la hora de crear y también de investigar», añade.

El ensayo de González Reina forma parte de la colección El 7 de la lengua dentro de Mercurio Editorial y se convirtió, bajo la edición de José Miguel Perera y el diseño y la maquetación de Sergio Hernández Peña, en un «librito violeta, asú, negro y blanco lleno de machanguitos», que priva a su autora cada vez que lo mira, como ella misma apunta, que despeja la bruma de las nubes que cubren las cabezas de Isora y Shit, las dos niñas jarrapas y protagonistas. Una indagación a través de sus ojos que «demuestra lo poco que está preparado el mundo adulto para aceptar la naturalidad de dos niñas que apestan a pepe de tanto estregarse», explica González, que cita también las palabras textuales de la obra de la autora tinerfeña.

En las páginas de su obra, los textos se intercalan con ilustraciones hechas por la propia filóloga bajo su nombre artístico, margullito, piezas artísticas que también tienen su significado dentro de la investigación. «Esta colección está pensada para que abrace no solo lo digital y la impresión en serie, sino también lo manual, porque cada libro tiene un corte hecho por el maquetador y cada marcador está ilustrado por mí», explica.

Huecos de variedad

La filóloga hace hincapié en como la población canaria está muy poco acostumbrada a ver su modalidad dialectal dentro de la literatura y a la ausencia de huecos que representen la variedad de formas de hablar del Archipiélago. «Con esto no quiero decir que lo que está presente en Panza de burro sea la generalidad de nuestra variedad, porque se representa el habla muy concreta de dos niñas del norte rural de Tenerife, pero sí que nos da la opción de validarnos», aclara.

González Reina recalca también la necesidad de «que cada uno pueda escribir desde el lugar al que pertenece y desde la forma en la que habla constantemente», y pone el foco en el «problema a nivel social» de la inseguridad a nivel lingüístico que hay en las Islas. «Todo el rato nos llegan señales que no nos pertenecen a nivel de la variedad dialectal y hay una norma impuesta, que no es la canaria precisamente», reflexiona.

Inocencia salvaje: las niñas jarrapas de Andrea Abreu está disponible «en librerías respirando al soquito de otros libros», en palabras de la filóloga, en Sinopsis, Canaima, Agapea o la Librería del Cabildo de Gran Canaria. Y el próximo 2 de octubre, a las 19.00 horas, se presenta en el campus de Humanidades de la ULPGC con la presencia de José Miguel Perera, Belén González Morales y la propia autora.

La publicación de este ensayo no solo revisita la obra que catapultó a Andrea Abreu a la escena internacional, sino que también abre un espacio de reflexión sobre la identidad literaria canaria y los modos en que la infancia, lo marginal y lo insular se entrelazan en la ficción contemporánea.