La ética infinita, según Paul Ricoeur

Nietzsche para velar por la emancipación y autocreación individual; Freud para completar ese proceso a través del análisis de las escisiones internas, y Marx para garantizar la simetría en las reglas del juego social. La vigencia de esa tríada ineludible, que enarboló sus tesis simultáneamente en el anterior cruce de siglos, fue defendida a machamartillo por el filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur (1913 - 2005) —de cuya muerte se cumplen ahora 20 años—, como un trípode para mantener en pie el proyecto de la modernidad inconclusa.

Son los tres pensamientos primordiales que integran lo que él mismo acuñó como «la escuela de la sospecha». Ideador de la hermenéutica, a partir de la fenomenología de Husserl, su origen protestante fue decisivo para la defensa de la subjetividad y de la articulación entre el sentido único y los múltiples sentidos en la libre interpretación de los textos (una faceta que desarrolló en su mastodóntica trilogía Tiempo y narración). Desechó, por ello, el relativismo cultural de los posmodernos, cuando, a su juicio, la tarea de la filosofía es persistir en la ética moral y robustecer el rostro del sujeto, escindido desde el racionalismo cartesiano, en los orígenes mismos de la modernidad.

Lo recuerdo menudo y enjuto, con unas gafas casi tan amplias como su propia cara, de habla rauda y en voz baja, y un aura tan austera como aquella aula casi en penumbra de El Escorial, a principios de los años 90. Al tiempo que lo entrevistaba, tras la reciente publicación de su libro Uno mismo como otro, en otro curso de aquel mismo verano, Jean Baudrillard presentaba su libro El otro por sí mismo. Ignoro qué grado de antagonismo manifiesto había entre ambos colegas y compatriotas (Ricoeur había publicado también El simbolismo del mal y Baudrillard dio a la luz La transparencia del mal); pues, en cuanto ofreció el rotundo titular, «filosofar es lo contrario de seducir con argumentos falaces», y le pregunté quién o quiénes, a su juicio, se dedicaban a ello, él atajó amablemente: «No tengo por costumbre criticar a los demás». Lo cierto es que, en aquellos emulsivos y estetizantes lustros no corrían buenos tiempos para quienes, como Ricoeur, vindicaban el rearme moral, el retorno del sujeto y la sacralidad del rigor textual. Eran tiempos, además, en que se diagnosticaba lo mismo que se recetaba…

En aquella penumbra escurialense, Paul Ricoeur no bajaba la guardia: «La filosofía es ética y moral, antes que nada. En ese sentido, es el celador y el guardagujas de cualquier otra disciplina. Al conjunto de las ciencias sólo les incumbe el qué y el porqué, mientras que la ética es responsable del quién de las cosas». Es más: «Sin ética puede haber sujeto, pero no se tratará de un ‘sujeto humano’, aunque parezca una redundancia. La profunda cuestión del quién de las cosas, o la aborda en un futuro próximo la filosofía moral o ya no la abordará nadie», señalaba.

Según sus planteamientos, la ética es, a un mismo tiempo, filosofía y metafilosofía. «Por más que muchos la auguren, es imposible su decadencia, porque la ética habita en los intersticios del resto de las disciplinas, como su supervisor ineludible. Y su existencia va pareja a la existencia del sujeto; si éste languidece, aquella se reactiva, al menos como deseo. Es una magnitud por tanto necesaria mientras exista el hombre; y, de algún modo, en su decadencia está su auge potencial». Así pues, para Ricoeur, la filosofía debe persistir en el análisis del quién de las cosas, a donde nunca llegará el carácter meramente descriptivo y explicativo de las diversas ciencias. «La ética ofrece también un rostro para superar la ambigüedad y fisura entre sujeto y objeto», aseveraba. «Debe esclarecer el ámbito del sujeto, que no es otro que quien interroga. Parece un juego de palabras, pero la filosofía se interroga sobre el sujeto que se interroga. Esa es su función: crítica, dramática».

El título de Uno mismo como otro alude a una ética de la responsabilidad altruista, más allá de la mera tolerancia funcional «El sí mismo y el otro se implican mutuamente, al responder ambos a una relación refleja. Son al mismo tiempo cada uno de ellos, primera, segunda y tercera persona, en sus respectivas autonomías y en su vinculación». Pero, ¿cuánto no hay en esa formulación de puro idealismo kantiano? «Sí, pero sólo en un segundo plano. Lo primordial es el deseo de realización vital de cada sujeto, y sólo como regulación, surte el imperativo categórico. Sólo en la medida en que el deseo de vida es poseído por la violencia dirigida a los otros o contra sí mismo, entonces llega el imperativo, como último recurso, a posteriori».

Cuando se le espeta si su propuesta no es excesivamente teórica y residual, una especie de retórica de guardarropía, Ricoeur matiza veloz: «No hay que confundir retórica con sofística. Es cierto que en nuestro tiempo prevalece una cierta sofística ramplona, que yo preferiría llamar falsa retórica o retórica negativa. Por el contrario, la retórica entendida en un sentido positivo es una herramienta necesaria a la filosofía. Es la base de la búsqueda de los argumentos probable. Entre el dogmatismo de la necesidad y el escepticismo de la duda universal, se encuentra ese imperativo de lo probable, que es la esencia de la filosofía, todo lo contrario de seducir con argumentos falaces».