John Travolta rueda en Sardina del Norte ‘Mareas negras’

El barrio marinero de Sardina, en Gáldar, se transforma estos días en un plató internacional a medida para el actor John Travolta, que se pasea por el muelle para el rodaje de Mareas Negras, (Black Tides) la película dirigida por Renny Harlin que mezcla drama familiar, supervivencia y mar abierto con orcas.

El equipo del cineasta de origen finlandés afincado en Hollywood, famoso en la década de los 90 por superproducciones como Máximo riesgo, La jungla 2: Alerta roja o Deep Blue Sea, ha instalado focos, contenedores en la rampa del puerto y lanzado a la marea una orca hinchable, parte del atrezzo de la película, que ha asustado a más de un bañista local y a usuarios de Tik Tok. «Willy, ¿eres tú?», preguntaba en tono burletero, sin caer en que filmaba un extracto exclusivo del rodaje del actor de Grease y Pulp Fiction de Quentin Tarantino..

El guion sitúa a Travolta en la piel de Bill Pierce, un hombre que intenta recuperar la relación con su hija y su nieto durante unas vacaciones en barco. La travesía, sin embargo, se quiebra con el ataque de orcas y el relato se convierte en un ejercicio de tensión y supervivencia en el mar.

Como telón de fondo, queda el acantilado y la dársena de Sardina aportan el resto del decorado natural que Harlin aprovecha, aunque el resto de las ubicaciones no se han desvelado por razones de seguridad.

Aunque la producción se mueve con discreción, los vecinos han observado cómo el puerto se llena de técnicos, cables y vehículos, aunque a los galdenses tampoco debería sorprenderles demasiado ver a un actor de Hollywood maquillado con una brecha en la frente a bordo de un velero fondeado en la caleta de Sardina. La costa norte ya se ha prestado antes a las dinámicas del rodaje y sabe lo que supone convivir con cámaras, focos y equipos técnicos.

No hace tanto, Miguel Ángel Silvestre protagonizó allí escenas de la miniserie Weiss & Morales, que eligió como escenarios tanto calles de Gáldar como rincones de Agaete. Aquella producción convirtió lugares cotidianos en espacios de acción televisiva, aunque se trate de una producción policiaca, con crímenes a resolver.

La presencia de Travolta coincide con la de Samuel L. Jackson en el sur de la isla. El actor ha participado en actos públicos en Mogán, reforzando la idea que la Gran Canaria Film Commission remarca: que la isla redonda representa en sí un gran plató.