Me Too: viajar a través de la decoración

En el número 9 de la calle Travieso, en la zona de Triana, se encuentra Me Too Interior Design & Concept Store, un lugar que nació en 2019 de la mano de Reyes Ruiz de Apodaca. El proyecto surgió tras años de experiencia como interiorista independiente y de una pasión marcada por los viajes. «Me Too es una empresa que nace fruto de la pasión por el interiorismo y la decoración, abonamos todo lo que es la esencia de materiales naturales, mezclándolo con nuestras experiencias de viaje», cuenta Ruiz de Apodaca.

El local funciona a la vez como tienda y como estudio. En él conviven joyeros de hace dos siglos, moldes de ladrillos convertidos en cajas o muebles recuperados en ferias internacionales, piezas que conservan el carácter de lo único. «Ninguna pieza suele ser igual a otra», puntualiza Reyes, convencida de que cada objeto debe tener voz propia.

Interior de Me Too, en la calle Travieso, Triana. / LP / DLP

Filosofía natural

El estilo de Me Too no sigue un canon cerrado. Ruiz lo aproxima al wabi-sabi, una estética que celebra lo natural y lo imperfecto. «Tratamos de transmitir una decoración muy posicionada dentro de la naturaleza», explica la creadora. Por eso abundan maderas, fibras vegetales y tonos neutros, siempre bajo un lenguaje sobrio y atemporal.

La sostenibilidad atraviesa cada decisión. «Cuando compramos en Indonesia trabajamos directamente con comercio sostenible y las cooperativas artesanas», subraya. De esa forma, cada pieza conserva la impronta de su lugar de origen y se convierte en un puente cultural.

Interior diseñado por Reyes Ruiz de Apodaca, como proyecto de Me Too. / LP / DLP

Clientes y cambios

La tienda atrae perfiles muy diversos. Desde hoteles hasta viviendas particulares, pasando por pequeños negocios. «Nuestro perfil de cliente son desde hoteles hasta viviendas particulares, un pequeño restaurante o una peluquería», resume Reyes Ruiz. Lo que une a todos es una afinidad con la visión estética de la tienda.

En los últimos años, la presencia de nómadas digitales en la ciudad también ha dejado huella. «Se busca una decoración más natural, mucho más calmada, mucho más neutra», explica Ruiz de Apodaca. Esa demanda encaja con la propuesta de Me Too y ha impulsado su crecimiento.

Interior diseñado por Reyes Ruiz de Apodaca, como proyecto de Me Too. / LP / DLP

Desafíos y tendencias

Traer piezas a Canarias implica superar múltiples obstáculos. «Es una dificultad extrema, porque empieza todo comprando o contactando con la cooperativa de artesanos y luego lo que implica el transporte y los aranceles», detalla Reyes. Aun así, insiste en que ese esfuerzo forma parte de su pasión por viajar y seleccionar.

Ese trabajo se refleja en tendencias que priorizan lo orgánico. «Se está utilizando muchísimo microcemento, fibras naturales, maderas naturales», enumera. Para ella, la pandemia abrió un periodo en el que las personas valoran más el cuidado del hogar y el detalle.

Exterior de Me Too, en la calle Travieso, Triana. / LP / DLP

Mirando al futuro

El interés por el diseño de interiores en la ciudad crece de manera constante. Ruiz lo percibe en encargos variados y en un fenómeno nuevo: «Me están contactando muchísimas productoras que están haciendo películas aquí, yo creo que esto va creciendo». La ciudad se consolida así como escenario donde el interiorismo tiene un papel protagonista.

Preguntada por recomendaciones para quienes desean transformar su casa sin grandes obras, la fundadora es clara: «Lo más importante es neutralizar los espacios, crear como un óleo en blanco para luego jugar con el mobiliario». Con bases neutras, añade, es posible dar vida a un hogar cambiante y creativo.

Interior diseñado por Reyes Ruiz de Apodaca, como proyecto de Me Too. / LP / DLP

La tienda como espacio cultural

Me Too no se limita a mostrar piezas. El local funciona como un pequeño foro donde se comparten ideas sobre cómo habitar y decorar. Muchos clientes acuden no solo para comprar, sino para conversar con Reyes y su equipo sobre cómo armonizar espacios y dar un nuevo sentido a sus hogares.

Entrar en la tienda es recorrer un itinerario de texturas y colores. Las fibras invitan al tacto, los tonos transmiten calma y cada pieza parece contar su propia historia. Esa atmósfera convierte la visita en una experiencia en la que la decoración se vive como un descubrimiento.

Reyes Ruiz de Apodaca durante uno de sus viajes, en busca de nuevo inspiración y material para proporcionar en Me Too / LP / DLP

Más que una tienda, Me Too se ha convertido en un punto de encuentro entre culturas. Las maderas llegadas de Asia, las fibras africanas y los objetos hallados en ferias dialogan con la luz de Las Palmas de Gran Canaria. Ese diálogo, discreto pero constante, recuerda que cada casa puede ser también un relato. Y que, como concluye Reyes Ruiz de Apodaca Cardeñosa, «al final lo importante es que la casa hable de ti».