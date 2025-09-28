La soprano italiana Gesua Gallifoco obtiene el primer premio del X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus

La soprano italiana Gesua Gallifoco ha obtenido el primer premio del X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (X CICAK), organizado por la Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK) con el patronicio del Cabildo de Gran Canaria. Así lo ha informado la organización tras conocer el veredicto del jurado, presidido la soprano canaria Yolanda Auyanet, en una gala con público celebrada este sábado 27 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

El palmarés oficial del X CICAK lo completan la soprano Lina Tsiklauri, procedente de Georgia, que se hizo con el segundo premio, y la soprano italiana Jessica Ricci, que consiguió el tercer premio.

Además de los premios oficiales, en la gala se hicieron entrega los siguientes premios especiales: el barítono Hae Kang, de Corea del Sur, hizo doblete en el certamen al conseguir los premios del público y al mejor intérprete de zarzuela, que concede el Legado Maestro Sergio Alonso CB; la soprano ganadora del segundo premio oficial, Lina Tsiklauri también hizo doblete al ser reconocida con el premio al mejor intérprete de ópera, concedido por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino; y la mezzosoprano colombiana Paola Leguizamón, fue distinguida con el premio a la mejor intérprete belcantista, ofrecido por la Bodega El Grifo en su 250 aniversario.

De izquierda a derecha, la soprano ganadora del tercer premio, Jessica Ricci (Italia); la presidenta de la FIAK, Rosa Kraus Ley; la soprano ganadora del segundo premio, Lina Tsiklauri (Georgia); el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; la soprano ganadora del primer premio, Gesua Gallifoco; y la presidenta del jurado, la soprano canaria Yolanda Auyanet. / NACHO GONZÁLEZ ORAMAS / FIAK

Nueve cantantes finalistas

En la gala final del X CICAK participaron nueve cantantes, seleccionados entre los 82 concursantes valorados en las pruebas semifinales realizadas en el Auditorio Alfredo Kraus desde el domingo 21 al martes 23 de septiembre. Estos cantantes provenían a su vez de las pruebas preliminares celebradas en Madrid, Florencia y Las Palmas de Gran Canaria, además del grupo inscrito directamente a la semifinal por ser finalistas o ganadores de otros concursos internacionales de canto, tal como establecen las bases del X CICAK.

En total, en esta novena edición del CICAK la organización recibió 143 solicitudes provenientes de 31 países, tras el cierre de inscripciones realizado el pasado 30 de junio, lo que supone un record de participación.

Los nueve finalistas que tuvieron la oportunidad de actuar en la gala final junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que dirigió Óliver Díaz, son: Hae Kang (barítono / Corea del Sur), Lina Tsiklauri (soprano / Georgia), Vladyslav Tlushch (barítono / Ucrania), Gesua Gallifoco (soprano / Italia), Mattia Lee Paola Leguizamón (mezzo / Colombia), JinHong Moon Mónica Redondo (mezzo / España) y Jessica Ricci (soprano / Italia).

Junto a Yolanda Auyanet, presidenta del jurado, intervinieron como vocales los representantes de los teatros colaboradores Isamay Benavente (directora del Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid), Giovanni Vitali (director de casting del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino de Florencia), Alessandro Galoppini (director de casting del Teatro alla Scala de Milán), Alessandro Di Gloria (director de casting del Teatro de la Ópera de Roma), Javier Menéndez (director del Teatro de la Maestranza de Sevilla) y Ulises Jaén (director general y artístico de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria / ACO).

En la entrega de premios participaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; la presidenta de la Fundación Internacional Alfredo Kraus, Rosa Kraus Ley; la presidenta del Jurado, Yolanda Auyanet, y los vocales; y los representantes de las entidades colaboradoras en esta edición, el director de la Fundación Martín Chirino, Jesús Castaño; la nieta del compositor granadino Francisco Alonso López en representación del Legado Maestro Alonso CB, Carmen Alonso Sánchez; y el propietario de Bodegas El Grifo, Fermín Otamendi.

Premios e invitaciones artísticas

Los tres premios oficiales concedidos por el X CICAK están dotados de 14.000, 12.000 y 10.000 euros, además de un diploma acreditativo y sendas medallas diseñadas por la nieta del tenor, Gara Martín Kraus.

A los mismos se suman los cuatro premios especiales: el Premio del Público al cantante más votado en la Prueba Final, con 2.500 € y diploma, ofrecido por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria; el Premio al mejor intérprete de Ópera, con 2.500 €, medalla y diploma, ofrecido por la Fundación Martín Chirino de Las Palmas de Gran Canaria; el Premio al mejor intérprete de Zarzuela, con 2.000 €, placa y diploma, ofrecido por el Legado Maestro Alonso CB, y el Premio al mejor cantante belcantista, con 2.000 €, trofeo y diploma, ofrecido por la Bodega El Grifo.

Los finalistas tendrán también la posibilidad de ser invitados a audiciones y/o producciones, conciertos o recitales por parte de los miembros del jurado y los teatros que representan.