Surma, cantante de Niña Polaca: "Las generaciones entre los 20 y 40 años estamos bastante jodidas"

La banda enfila el fin de gira de su álbum más exitoso hasta la fecha, Que adoren tus huesos (Subterfuge, 2023), ¿cuál es su balance de los dos últimos años?

La verdad es que ha sido una locura todo lo que hemos vivido y la cantidad de gente que nos ha conocido, y que sobre todo, ha hecho suyo este disco. Nos sentimos agradecidísimos y expectantes con ver qué pasa con el siguiente.

Entre los hitos recientes destacan cinco ‘sold outs’ en La Riviera y su primera gira por México, ¿cómo se digiere esta ola en la orilla del próximo álbum?

No lo sé (Risas). Nosotros, por suerte o por desgracia, no somos nada artistas, sino que hacemos lo que hacemos porque nos gusta y con la menor pretensión posible. Me refiero a que siempre nos damos la menor importancia posible para no llevarnos una hostia, así que cuando hemos visto cómo la gente abrazó el disco y el proyecto en general, para todos fue una sorpresa. No esperábamos lo grande que se ha hecho.

El público del SUM Festival será testigo de un acontecimiento: la primera presentación en directo de Suena Abba cuando enciendes el motor, primer single de su tercer disco. ¿Qué nos puede avanzar del single y del álbum?

Sí, nos hace muchísima ilusión porque llevamos todo el año trabajando en esto. El single sale el 2 de octubre, así que dos días después la tocaremos por primera vez en directo en Gran Canaria. Tenemos muchas ganas de regalársela a la gente y ver qué hacen con ella. Hemos escogido esta canción como carta de presentación porque creemos que es la que aúna el concepto del disco anterior, que era un poco más romántico, y el de este que viene ahora, que es menos de amor y más social, más centrado en los problemas y conflictos que tenemos hoy en día. Creo que será un disco más adulto; no quiero decir «maduro», porque odio cuando la gente se refiere a su trabajo como «maduro», pero creo que este disco refleja la etapa adulta y complicada en la que estamos ahora, que es la treintena.

Sin embargo, esa vertiente social ya estaba presente en el primer disco, Asumiré la muerte Mufasa (Subterfuge, 2021).

Sí, siempre ha habido mucha ironía, sobre todo en el primero. Creo que es porque éramos bastante pobres y queríamos cargar contra todo. Luego ya pasamos a algo más sentimental en el segundo y en el próximo disco volvemos a estar cabreados (Risas). Las generaciones entre los 20 y 40 años estamos bastante jodidas, siempre de crisis en crisis.

La banda fichó con Subterfuge desde el comienzo, ¿el sello les da cancha en cuanto a la libertad creativa de sus canciones?

Completamente. Y es un gusto. Creo que cuando trabajas con una discográfica más pequeña tienes esa libertad, porque desde la dirección de Carlos Galán al resto del equipo, esta peña nunca se ha metido en nada y nos ha dejado desarrollarnos como artistas y hacer lo que hemos querido. Lo agradecemos un montón.

Ahora que llenan recintos emblemáticos y festivales, ¿se reconoce en el concepto indie?

Me resulta difícil porque es una palabra que se ha desvirtuado muchísimo. Al principio lo indie era lo que podíamos hacer nosotros con el primer disco, que era irnos a una casa a grabar, sin que nos llevara nadie. Pero ahora lo indie se ha quedado en una zona gris en la que se ha metido una especie de mainstream, mucha radiofórmula, y no se entiende bien en qué está degenerando. Me da un poco de pena.

¿En qué espejos del panorama musical se mira Niña Polaca?

Nosotros tenemos una manera bastante particular de trabajar y es que no nos decimos nada entre nosotros. Entonces, cada uno tiene sus referencias y escuchamos cosas muy distintas, pero no lo comentamos. Cada uno mete su instrumento de la forma que mejor vaya quedar en la canción y se crea una cosa como más caótica, pero es la manera en que funcionamos. Te puedo decir que este año he estado escuchando bastante a Valeria Castro, que me parece que hace unas letras increíbles. Luego también he estado escuchando mucho a Bruce Springsteen y a Bob Dylan. Me miro mucho en la canción de autor.

A título personal, ¿cuál sería su colaboración soñada?

Hemos llamado a la puerta de Valeria Castro y nos dijo que no (Risas). Pero confío en que algún día hagamos algo. Me moriría de la ilusión.

Entiendo que la canción de autor es su charca porque su verdadera pasión es la escritura.

Sí. Es más, el tema de tener una banda se me ha hecho incluso un poco de bola, porque se ha hecho mucho más grande de lo que yo pensaba que podría ser y porque a mí lo que me gusta, en el fondo, es leer y escribir. Esas son mis pasiones en la vida. La música me ha permitido desarrollarme como autor, así que genial, pero la parte que a mí me gusta de todo esto es estar en casa y jugar con la palabra.

Recuerdo el último concierto de Niña Polaca con Sandra Sabater en la banda en la sala Ocho y Medio de Madrid, en noviembre de 2022. ¿Cómo les marcó esa reestructuración tan personal, con las incorporaciones luego de Rubén y Claudia?

Aquel concierto fue muy bonito, muy emocionante. Siempre que pasan estas cosas te quedas con una sensación agridulce, aunque nosotros tuvimos la suerte de que Rubén y Clau eran amigos desde hace mucho tiempo, además de que son grandes músicos y ya habíamos tocado juntos, así que fue un proceso muy natural. Por otro lado, con la salida de Sandra estaba el hecho de que se iba nuestra amiga. Y claro: se iba nuestra amiga. Es una putada y la echamos de menos en muchas cosas. Pero al final fue lo mejor para todos, porque era absolutamente loco lo que ella estaba haciendo en el último año, repartiéndose entre Niña Polaca y Ginebras [su banda actual]. Incluso había días en que se recorría España dos veces de punta a punta. Nos dio mucha pena, pero así es la vida y, por supuesto, seguimos siendo amigos.

¿Cómo enfila los próximos meses, entre el ocaso de la gira y el amanecer del nuevo disco?

Pues con muchísima ilusión. Ya estamos trabajando en la salida del próximo disco y, por un lado, nos da pena por las canciones que ya no vamos a tocar de manera tan regular para poder dar paso a las siguientes, pero con mucha ilusión por lo que viene. Una vez más, una sensación agridulce, pero mirando hacia adelante.