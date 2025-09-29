‘Efecto Cinema’ proyecta ‘Blue Sun Palace’ en Yelmo Las Arenas

Efecto Cinema, el programa de estrenos cinematográficos que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Festival de Cine de la ciudad, inicia temporada el próximo 15 de octubre en Cine Yelmo Las Arenas con un título estrenado en Cannes, visto en la Seminci y elogiado por la crítica, Blue Sun Palace (2024, EE.UU.), primer trabajo como directora de Terence Tsang.

De esta forma, las salas que han sido sede del Festival en las últimas ediciones se convierten también en el espacio natural de las proyecciones que recuperan títulos recientes que no han pasado por la cartelera de la ciudad.

Octubre, además, celebrará la recuperación de la icónica película Historia de una hierba errante (1934), de Yasujiro Ozu, que llegará el 29 de octubre, con música en directo de Jonay Armas, como una especial cita de Camera Obscura, sesiones de cine mudo y acordes musicales que, en esta ocasión, es posible gracias a la alianza con el Aula de Cine de la ULPGC, institución que abre el curso escolar con un ciclo de 10 sesiones dedicado al cineasta japonés. Las entradas para las dos películas podrán adquirirse a un precio único de 4,50 euros en los canales habituales de Cine Yelmo Las Arenas.

La asistencia a Blue Sun Palace conectará a las y los cinéfilos con una obra que ha puesto de acuerdo a la crítica. La historia sobre sueños y experiencias compartidas por las chicas chinas que trabajan en un salón de masajes ha cautivado de forma rotunda. Una joya que, según lo vertido, será del agrado de quienes disfrutan del cine sin prisas.