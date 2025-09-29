'La línea del horizonte', con Domingo Rodríguez 'El Colorao' y sus hijas Ayla y Julia: una parranda familiar en la orilla que nos une

«Navegar. Navegar. Navegar. / Enhebrar en los ojos / todos los horizontes de la mar», escribió el poeta Pedro García Cabera en Líquenes (1928).

Y este verso podría ser el ojo de la aguja por el que pasa La línea del horizonte, como la hebra que entreteje esta arpillera familiar con las palabras y cinco cuerdas de Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ junto a sus hijas, Ayla y Julia, surco y semilla de nuestro folclore canario, que te arropa como un manto sonoro a tres voces; que cala como un margullo en la orilla de recuerdos y paisajes de la infancia en las islas, como un canto de la tierra universal que celebra la raíz mirando al mar que nos hermana.

La línea del horizonte reivindica su trazo en los renglones de la dirección y dramaturgia de Mario Vega junto a Ruth Sánchez, con una puesta en escena erigida bajo el sello inconfundible de Una Hora Menos Producciones y que el pasado viernes transformó el Teatro Pérez Galdós en un sendero lírico-musical por los campos, montes y laderas de las ocho islas. Una travesía de barcos de ida y vuelta que evoca los caminos y naufragios de una historia de migraciones, cuyos cantos y denuncias nos resuenan e interpelan más que nunca. Y por supuesto, fue también un baile a la caída del sol, después de horas de faenas, al ritmo de las décimas y brindis de las buenas parrandas entre amigos.

Se alza el telón y el referente del timple nacido en la Vega de Tetir (Puerto del Rosario, Fuerteventura) cruzó silbando el patio de butacas y dedicó el pasaje inaugural de esta fiesta de la canariedad a su puerto natal, ¡Puerto Cabras!: «ordeñando me crié / entre las cabras puipanas / moriscas, melás, culetas, / morispaldas y albardadas», acaso como carta de presentación del origen de esta genealogía de artistas. Al cabo, tomaron el escenario, desde distintos extremos, Julia y Ayla entonando unas folías. Puro simbolismo en movimiento.

Ayla, Domingo 'El Colorao' y Julia. / NACHO GONZALEZ ORAMAS

Los colores del Archipiélago

Cuenta ‘El Colorao’ que subtituló este diálogo lírico-musical bajo el epígrafe Palabras Coloradas como guiño a su conocido seudónimo, pero también a la riqueza y diversidad de colores del Archipiélago, que envolvieron el espectáculo con un acertado juego de atmósferas y texturas como telón de fondo.

Pero si algo puso de manifiesto La línea del horizonte, además de la emotiva complicidad entre padre e hijas, es que nuestro folclore constituye a un tiempo pasado y presente, tradición y experimentación: el acervo cultural que sembró, cultivó y riega el músico majorero; la búsqueda que heredan, ramifican, hibridan y expanden los talentos infinitos de Ayla y Julia.

Así, el diálogo intergeneracional de La línea del horizonte intercaló isas, seguidillas, malagueñas y folías con anécdotas y memoria familiar; polcas, taifas y sones donde reinó el intercambio de instrumentos, desde timples y guitarras a lapas o tambores. Y hubo baile. No faltaron, incluso, el vino y sus plegarias: «San Andrés, patrón del campo / Y patrón de las bodegas / Patrón de los campesinos / ¡Haz que llueva!», clamaron, al unísono, alzando sus vasos.

La línea del horizonte, «la que invita a soñar / en ese final del mar / donde el sol nace y se pone», borda una carta de amor a ese confín, eje o dirección que subraya nuestra condición isleña, que puede leerse como límite, magua, recorrido circular o invitación a «ver un poco más allá», como cantaba Aute, que «es lo que nos salva». También puede sentirse como una tarde compartida entre un padre y sus hijas, ensanchando sus influencias en el camino compartido y cantando viejas canciones.