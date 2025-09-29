Hollywood
Trump anuncia aranceles del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos
En mayo ya había lanzado una amenaza similar
Idoya Noain / Quim Casas
El guion de la segunda presidencia de Donald Trump se está escribiendo con los aranceles como uno de sus recursos principales y este lunes le ha tocado al cine. El republicano ha anunciado con un mensaje en Truth Social que va a imponer gravámenes del 100% “a todas y cada una de las películas hechas fuera de EEUU”.
Como acostumbra cuando hace sus anuncios por redes sociales, Trump no ha dado detalles de cómo funcionaría ese nuevo régimen arancelario, un auténtico terremoto en el mundo audiovisual con el que ya había amenazado en mayo, una amenaza tras la que la Casa Blanca anunció que no había una decisión definitiva.
Guerras internas
Lo que el mensaje de Trump este lunes sí evidencia es cómo usa una guerra comercial de impacto global con un enfoque político doméstico. En su anuncio de este lunes, en el que asegura que “otros países han estado robando” el negocio cinematográfico estadounidense con tanta facilidad “como robarle caramelos a un niño”, afirma que California, el estado que incluye Hollywood, ha sido “golpeado con especial dureza” y aprovecha para disparar contra Gavin Newsom. El gobernador demócrata se ha alzado como el archienemigo político del presidente, que en su mensaje le llama “incompetente y débil”.
Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
- Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
- Apertura del Restaurante DESTINO
- Los barrios de viviendas de protección oficial se vacían por falta de atractivo
- De primeras citas a bodas de oro: la historia de un pub mítico de Telde donde se cruzan generaciones
- Laura Pausini pone a la venta las entradas de su histórico espectáculo en Canarias
- Malas noticias para los pensionistas con una pensión de viudedad: el ajuste de la Seguridad Social que la elimina
- Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras