Magdalena Padilla y Fofi Lussón vuelven con 'Noches de besos cantados' al Rincón del Bolero

Música en estado puro. La versátil soprano Magdalena Padilla y el virtuoso guitarrista Fofi Lussón se adentran en un universo sonoro donde la pasión y la nostalgia se abrazan para rendir un encendido tributo al bolero de siempre. Tras colgar el cartel de aforo completo en sus últimas dos actuaciones, estos artistas vuelven este viernes, a las 22.00 horas, al El Rincón del Bolero con el programa Noches de besos cantados. Estos músicos se sumergen en un género inmortal que ha sabido acompañar al amor en todas sus formas.

Canciones eternas como Bésame mucho o Piel canela, que han marcado generaciones enteras, conforman un repertorio cuidadosamente elegido para conquistar desde el primer acorde. Los artistas crean un diálogo íntimo entre la voz y la guitarra, que promete revivir los ecos de veladas donde el bolero fue dueño de la penumbra y la caricia.

La cantante de Vegueta, fiel a su espíritu inquieto y camaleónico, volverá a dejar a un lado su repertorio lírico para adentrarse en los terrenos cálidos del bolero latinoamericano. La complicidad artística con Lussón, que pondrá su maestría a las cuerdas, garantiza una velada íntima y vibrante, donde cada acorde será un puente directo a la memoria emocional.

En las tablas del Rincón del Bolero sonarán himnos como Amapola, interpretado con la delicadeza y la entrega que ya conquistaron a los asistentes en su anterior cita. A su vez, en el programa Noches de besos cantados incluirán algunos temas de la puertorriqueña Kany García, que harán las delicias del público. Estos artistas regresan para abrazar al público con un viaje musical cargado de pasión, nostalgia y las joyas eternas del bolero, que no deja indiferente a nadie.