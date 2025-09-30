El regreso de Enac Ska en Arrecife en Vivo 2025: ¡No estaban muertos, estaban de parranda!

Parece que fue ayer, pero entre el pasado sábado 27 de septiembre y la última actuación de Enac Ska antes de su separación han pasado «26 años, 10 meses y 9 días». Esa fue la presentación del grupo grancanario en el Arrecife en Vivo (AEV). Así lo anunciaba Alexis Neketan, voz del grupo y miembro fundador de este combo junto a Santi Rodríguez, los dos únicos supervivientes de aquella banda que en noviembre de 1992 iniciaba una carrera corta, pero intensa. Seis años de conciertos y dos discos (Incultura, 1995 y Todo me pasa a mí, 1998) fue su legado, que supo a poco, sobre todo para quienes desde el principio se alistaron a su propuesta mestiza, teatral, arrabalera y contestataria.

Lo cierto es que Enac Ska regresó a los escenarios por la puerta grande en la edición On Fire del AEV, con un cartel en el que compartía escenario con los lanzaroteños Distortion y dos formaciones de Euskal Herria, Soziedad Alkoholika (Gasteiz) y Fermín Muguruza (Gipuzcoa), líder y alma máter de Kortatu y Negu Gorriak. Y esta última coincidencia no es baladí. Muguruza y Mano Negra, primer proyecto de Manu Chao, fueron la principal fuente de inspiración de Enac Ska. El punto de partida.

A esa manera de entender la música, a base de fusionar estilos como el reggae y el ska con el punk y el rock, Enac Ska añadió identidad canaria. Sobre todo, la del sureste grancanario, que en aquellos años emergía tras tiempos de tierra, viento, pobreza, analfabetismo, cuarterías y terratenientes. Alguien tenía que levantar la voz ante un desarrollismo que se llevaba por delante las mejores postales; y las injusticias, siempre con una mirada abierta al mundo. Nunca faltó un toque de humor socarrón. Salpicaba todas sus letras.

Desgraciadamente, todo aquello que denunciaban en sus canciones no ha perdido vigencia. Seguimos habitando un mundo desigual, en el que se siguen cometiendo matanzas y genocidios; en el que Canarias sigue consumiendo recursos y territorio; África sigue siendo un continente expoliado y del que huye la gente; y el mundo se divide entre piratas o camarones.

Se alinearon los planetas

De vuelta a Muguruza. En enero de este año, el músico irundarra dio dos conciertos en La Laguna. Al segundo acudieron, juntos, Alexis Neketan y Santi Rodríguez. Y de nuevo aquel concierto prendió la mecha, eso y el Pepito Grillo que cada uno de ellos lleva a cuestas en forma de hermano. Luego se dieron otra serie de condicionantes necesarios: por un lado, la figura de Rita Vera, fan de la banda, activista cultural, agente de grupos musicales. Por el otro un festival, el AEV, que se ha empeñado últimamente en rescatar del más allá proyectos que en su día fueron importantes para la escena del rock canario (Species o Zürych son dos de esos ejemplos). Se alinearon los planetas y Enac Ska empezó a salir de su letargo.

A Alexis y Santi se unió Tete Ferrera, técnico de la banda, un elemento más del grupo; el resto de los antiguos componentes declinaron la invitación, unos por problemas personales, otros porque no lo veían. Así que comenzaron con el cásting del que salió el armazón actual: Pako y Juan Galván (con larga trayectoria en el rock del sureste y que coincidieron en The Monos) se hicieron cargo de la base rítmica (batería y bajo respectivamente). Sólo faltaba la sección de vientos: confiaron la tarea en un músico con muchas tablas y un gran prestigio, sobre todo en el mundo del jazz: José Vera, con el que Alexis coincidió en SK-8 (la fórmula química del sancocho, proyecto posterior a Enac Ska). Él reclutó para la causa a Irina Navarro (trombonista) y a Rubén Quintana (trompeta).

Dos meses después, lo que pasó sobre el escenario del On Fire del AEV ya es parte de nuestra memoria popular. Con un buen puñado de incondicionales en primera fila repitiendo las letras de cada una de las canciones, Enac Ska sonó mejor que nunca (cierto que las condiciones técnicas de hoy son infinitamente mejores que las de los 90). Pero el grupo disfrutó sobre el escenario de su regreso, y eso el público lo notó.

Y llegaron los pogos

Y los pogos se empezaron a suceder canción tras canción: abrieron con Ska Guaenac (aparecieron las primeras lagrimillas), siguieron con Quiero Saber, Revienta tu Mente, Hay que Ver y Sálvese Quien Pueda (primer bloque); luego turno para Andino, Jamaica, Canarias y Verano Saturado (segundo bloque); Me Voy Pa’ la Montaña abrió el tercer bloque junto a Monotonía; Incultura, Para Salir y África; y cerraron el concierto con un cuarto bloque que arrancó con un recuerdo al recientemente fallecido Antonio Corujo con una irreverente versión punkarra de la Saranda de Lanzarote, Skápate y sus dos temas más conocidos, Todo me Pasa a Mí y Piratas o Camarones.

Alexis Neketan junto a Fermín Muguruza. / Jonas MF

Y cuando creíamos que todo acababa ahí, con el público rendido y celebrando el regreso de la banda, se produjo una especie de pequeño milagro, un «aquelarre antifascista», un «hermanamiento vasco-canario», que unió sobre el escenario a la familia de Enac Ska con Fermín Muguruza y su banda, y cerrar el concierto del ex de Kortatu cantando con esa canción ya icónica que baila hasta la gente más conservadora de este país -Isabel Bonig, diputada del PP valencia, confesó en su día ser fanática de esta canción-, Sarri Sarri.

El mejor final para un gran inicio. Enac Ska está de vuelta, y eso ya no tiene remedio. De momento estarán el día 11 de octubre en Veneguera Viva; y el viernes 17 en el Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de Santa Ana, entrada libre). Definitivamente, no estaban muertos, estaban de parranda.

Snac Ska son: voz, Alexis Neketan; coros, Cristina Viera; guitarra, Santi Rodríguez; bajo, Juan Galván; batería, Pako; trombonista, Irina Navarro Navarro; trompetista, Ruben Quintana; saxofonista, Jose Vera; atrezzista, Alejandro Butler; técnico de sonido, Tete Ferrera.