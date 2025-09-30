Roberto Amor, voz y guitarra de La La Love You: «Se nos da mejor hablar del desamor que del amor»

La La Love You volverá a encontrarse con el público canario el 3 de octubre en el escenario del SUM Festival de Gran Canaria. La banda madrileña, que ha pasado de ensayar como un grupo de amigos de instituto a llenar festivales con himnos como El fin del mundo, afronta esta cita con un espectáculo renovado y la misma ilusión que cuando empezó su aventura musical.

Han visitado Gran Canaria en varias ocasiones, incluso en las primeras ediciones del SUM Festival. ¿Qué recuerdos guarda de aquellas visitas y qué espera reencontrar ahora en el concierto del día 3 de octubre?

Ya hemos ido dos o tres veces a tocar al SUM y siempre que hemos estado allí nos lo hemos pasado estupendamente. Así que tenemos muchas ganas de volver. El año pasado no fuimos, quizá en 2022 o 2023, pero sí, en las primeras ediciones estuvimos.

¿Qué les convenció para aceptar la invitación de esta edición?

En general, ir a Canarias siempre nos hace mucha ilusión. Dentro del calendario de conciertos es algo especial, porque no tenemos tantas ocasiones de viajar hasta allí. Así que cada vez que se nos da la oportunidad vamos de cabeza.

Su público es transversal, con generaciones muy distintas en primera fila. ¿Qué espera encontrar en el SUM Festival?

Nuestro público es muy variado. Hay niños delante dándolo todo y también gente mayor que se suma al grupo de fans. Es muy bonito ver varias generaciones cantando igual de contentos. Seguro que en el festival será lo mismo.

¿Preparan algún detalle específico para el concierto en Gran Canaria?

Estamos presentando el nuevo show de este año, que todavía no hemos llevado a Canarias. Vamos a enseñarlo allí y, como siempre, intentaremos interactuar con el público, que es algo que nos encanta.

El fin del mundo se ha convertido en un clásico inesperado. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Es un antes y un después para nosotros. La banda ha tenido muchos hitos bonitos, pero el más importante es El fin del mundo. Es increíble, porque aunque salió hace cinco años, sigue volviendo a la actualidad. Con lo que pasó en México volvió a sonar muchísimo, y de repente tenías la sensación de que la canción se había colado en la vida de la gente, que ya no era solo nuestra, sino también de ellos. Y eso nunca lo imaginamos cuando la compusimos.

En Blockbuster, su último trabajo, se aprecia un sonido más pulido pero reconocible. ¿Cuál fue el mayor reto de ese disco?

Siempre intentamos darle una vuelta a lo que hacemos. Cuando sacamos un disco, la gente dice: «Suena muy La La Love You», y no sabes si eso es bueno o malo. Evidentemente, es bueno, pero quizá no era lo que buscábamos exactamente. El reto fue seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, pero con un punto nuevo que sorprenda a quien escucha.

¿Dónde reside la identidad de La La Love You?

Es complicado de explicar. Creo que es un conjunto: cómo hacemos las canciones, cómo escribimos las letras, cómo arreglamos los temas. Todo eso hace que cuando alguien escucha algo diga enseguida: «esto es La La Love You». Y eso, en realidad, es un privilegio, porque tener un sonido reconocible te diferencia y te hace único.

A menudo se les etiqueta como pop punk o indie. ¿Se sienten cómodos en esas categorías?

Estamos cómodos con todas. Nos gusta explorar diferentes estilos y nos sentimos cómodos dentro del pop. Hemos tenido influencias del pop punk e incluso del indie, aunque mucha gente no sepa definir bien qué es eso. Nos da igual: son formas de entender la música y en distintas épocas nos hemos identificado con todas.

Usted fundó la banda. ¿Cómo ha sido el recorrido desde aquellos primeros pasos hasta convertirse en lo que son hoy?

Es una historia muy bonita, porque es la típica de unos amigos de instituto que se juntan para hacer canciones sin pensar a dónde podía llevarles. Al principio era solo un hobby, una manera de pasarlo bien, pero poco a poco fue creciendo: empezamos a tocar más, a grabar, a tomárnoslo más en serio… hasta que se convirtió en algo que ocupa el cien por cien de tu tiempo. Lo que empezó como un pasatiempo acabó siendo tu vida, tu profesión. Y eso es un sueño: poder dedicarte a lo que te gusta desde tan joven, y seguir haciéndolo después de tantos años, con la misma ilusión que al principio.

¿Qué es lo mejor que le ha dado este trabajo?

Lo mejor es conocer a gente nueva cada día. Y no es cualquier gente: es público que viene a verte con ilusión, con ganas de pasarlo bien. Después de los conciertos nos gusta salir, hablar con ellos, hacernos fotos, y hay quienes te siguen en varios conciertos y terminas reconociéndolos, sabiendo incluso cosas de sus vidas. Esa relación tan cercana no existe en casi ninguna otra profesión, y es muy especial.

Si no hubiera sido músico, ¿a qué se habría dedicado?

No lo tengo claro, porque desde siempre supimos que queríamos ser músicos. Si no, habría hecho algo relacionado con el arte. No sé si tendría talento suficiente para ser actor u otra cosa, pero sí creo que lo mío tenía que ser algo artístico.

Han pasado de salas pequeñas a grandes festivales. ¿Qué disfrutan de cada formato?

En salas como La Riviera tienes el calor de la gente cerca: les ves las caras, cómo van vestidos, cómo vibran. En festivales es emocionante ver a miles coreando tus canciones, pero se diluye ese contacto directo. Son sensaciones diferentes y ambas muy bonitas.

¿Qué canciones generan más clímax colectivo en directo?

El fin del mundo, sin duda. Pero también El principio de algo. Solemos empezar esa canción con guitarra acústica y dejamos que el público cante la primera parte. Es un momento precioso y muy emocionante. Por otro lado, a mí me gusta mucho La canción del verano, aunque es un poco triste. La verdad es que se nos da mejor hablar del desamor que del amor. También me encanta empezar los conciertos con Himno. Es una canción que arranca con muchísima energía, y creo que empezar arriba marca el tono de todo el concierto. Esa vibra inicial lo cambia todo: te pone en un estado de euforia desde el minuto uno y luego ya puedes jugar con otros momentos más tranquilos, pero el arranque es fundamental.

Si mira a diez años vista, ¿qué le gustaría ver en la trayectoria de La La Love You?

Que seguimos como ahora: haciendo música, girando, viviendo de esto. Creo que sería lo perfecto, porque es lo que siempre hemos querido. Disfrutar de la música el mayor tiempo posible.

¿Qué puede esperar el público el 3 de octubre en Gran Canaria?

Una fiesta. Siempre que vamos a Canarias la gente nos trata genial y se lo pasa muy bien. Esta vez no será diferente: vamos con muchísimas ganas e ilusión, y esperamos que todos disfruten tanto como nosotros.