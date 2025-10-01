Infecar espera 15.000 personas en la sexta edición del Sum Festival

El Gran Canaria Sum Festival presentó esta mañana su sexta edición con una premisa clara: consolidar su papel como uno de los grandes encuentros musicales del país, combinando calidad artística, turismo y sostenibilidad. La cita, que se celebrará el viernes desde las 19.00 horas y el sábado a partir de las 18.00 horas, espera reunir a más de 15.000 asistentes en torno a un cartel que mezcla bandas nacionales con propuestas internacionales de primer nivel. En cifras, la edición de 2025 moverá alrededor de dos millones de euros.

La sexta edición contará con The Vaccines como gran nombre internacional, una de las bandas británicas más influyentes de la última década. Junto a ellos se subirán al escenario artistas nacionales de referencia y propuestas emergentes que refuerzan el perfil indie del evento. Durante el acto de presentación que tuvo lugar esta mañana en Infecar, el director del festival, Juan Fran Senabre recalcó que «cada año intentamos descubrir talentos que después despegan en la escena nacional», al tiempo que se incorporan figuras consolidadas que garantizan diversidad y coherencia artística.

La artista Zahara. / Daniel Cabecera García

Un cartel con grandes nombres

El cartel incluye 15 conciertos y una representación variada del mejor sonido pop nacional. Entre los confirmados figuran Mikel Izal, Rozalén, Álvaro de Luna, Duncan Dhu, Shinova, La La Love You, Siloé, Zahara, Niña Polaca, Elefantes, Malmö 040, Walls, Ultraligera y Mäbu. Una selección que combina la potencia de bandas consagradas con el empuje de proyectos jóvenes que están conquistando cada vez más escenarios en España.

En palabras de Senabre, «Gran Canaria SUM Festival se ha caracterizado por descubrir nuevos artistas que llegaron a nuestros escenarios cuando prácticamente no les conocía nadie, como Siloé, Dani Fernández, La La Love You, Shinova, Niña Polaca o Walls. Nosotros fuimos pioneros en apostar por artistas emergentes que hoy encabezan los carteles más importantes del país». Esa misma filosofía se refuerza este año con el proyecto Emerpop Canarias, que busca impulsar a los grupos locales y consolidar la escena insular.

El artista Álvaro de Luna / José Carlos Guerra

Sostenibilidad y movilidad

Además del cartel, la organización detalló las medidas de movilidad sostenible. En colaboración con Guaguas Municipales, se reforzarán las líneas de transporte público durante los días del evento y se habilitarán lanzaderas desde tres puntos clave de la ciudad: Isleta-Puerto, San Telmo-Teatro y Auditorio-Guanarteme, con el fin de garantizar un desplazamiento ágil y reducir la huella ambiental.

Senabre también destacó el trabajo realizado en materia ambiental. Entre las medidas adoptadas están la eliminación de plásticos y la implantación de baños químicos adaptados. «Nuestro compromiso con el planeta va a seguir creciendo; queremos que el Sum sea un festival responsable y vanguardista en sostenibilidad», compartió el director.

El Sum Festival, consolidado como una de las citas imprescindibles en el calendario cultural de Canarias, volverá a ofrecer dos escenarios cubiertos, con despliegue técnico de última generación, zona de restauración con opciones para todos los públicos y espacios temáticos y de relax diseñados para completar la experiencia.

El cantante y compositor navarro Mikel Izal. / Raquel manzanares

Cita cultural

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que este evento es «una clara apuesta por la cohesión social a través de la música», además de un escaparate que proyecta la imagen de Gran Canaria hacia el exterior.

El Gran Canaria Sum Festival se prepara, así, para vivir dos jornadas que van más allá de la música. Entre la apuesta por la calidad artística, la sostenibilidad y la proyección turística, la sexta edición busca consolidar un modelo de festival que no solo llena escenarios, sino que también deja huella en la Isla y en quienes la visitan