Milagros Martín, soprano: "Tu vida privada influye a la hora de salir al escenario"

Usted hizo su debut en el Teatro de La Zarzuela con la misma obra que este viernes y sábado aterriza en el Teatro Pérez Galdós, El dúo de la africana.

En 1984. Y hacía el papel de Amina. Luego estuve haciendo muchos años el papel de La Antonelli, que es la soprano. Y ahora, ya de mayor, pues hago el papel de la madre del tenor. Eso me pasa en muchas obras. Porque aunque estoy jubilada, sigo en activo. Antes era la jovencita. En Agua, azucarillos y aguardiente me pasa igual. Hay una niña que se llama Asia, que está enamorada de Serafín. Después hay unos papeles que son las aguadoras, la Pepa y la Manuela, ya los he hecho todos. Porque tiene que haber jóvenes, mayores, gordos, flacos, tiene que haber de todo. Y la voz la vas adecuando con la edad. La técnica siempre es la misma. Esto es una carrera de fondo.

¿Cómo ve que ha evolucionado la obra desde 1984 hasta hoy?

Es la misma. Las direcciones de escena y los medios sí han cambiado debido a la tecnología. Depende del director de escena y del escenógrafo, que pueden hacer lo que les dé la gana. Se han hecho muchos audiovisuales y ahora hay una infraestructura en los teatros que antes no había. Hay muchas cosas que han cambiado, sobre todo en cuanto a la tecnología.

Pero eso no le influye a usted.

A mí no, pero al espectador sí. Pero la obra es exactamente la misma, porque hacemos la versión original. No hay ninguna adaptación. Es la misma que hice en 1984.

¿Y qué le ha hecho volver a ella?

A mí esta obra me encanta.

¿Y qué tiene que le gusta tanto?

El texto es divertidísimo. Yo estudiando es que me parto de risa (risas). Y le tengo mucho cariño porque fue mi primera obra en el Teatro de la Zarzuela y, a raíz de ahí, seguí trabajando allí. No porque lo eligiera yo, fue el destino, el azar. Estaba en la escuela de canto y ahí me vio mi profesor de escena, que era el director artístico del Teatro de la Zarzuela. Entonces me llamó, me dio este papelito, el de Amina, y estuvimos trabajando muchísimo. Me abrieron esa puerta y ya no me bajé del carro.

¿Cómo recuerda esa primera actuación en La Zarzuela? ¿Nervios?

¡Puf, claro! Siempre. La responsabilidad que tienes al salir a un escenario a mí no se me ha ido. Yo no tenía la experiencia que tengo ahora. Era la primera vez que yo me enfrentaba a un teatro como el de la Zarzuela. Eso impone a cualquiera. De repente ves una orquesta como de 60 profesores, el coro es abrumador, unos actores de primer orden... Dicen que existe el pánico escénico, hay gente a la que le arruga. A mí no. Cuanto mejor sea el compañero o los medios que se tengan para desarrollar las obras, más me crezco. He tenido la gran suerte de cantar al lado de Plácido Domingo, de Kraus, de Carreras, de Caballé. A mí eso me crecía, no me achantaba. Y tuve el gran honor de cantar con Alfredo Kraus su última Francisquita, en el Teatro Apolo en Madrid.

¿Su proceso de estudio y de acercarse a un papel ha cambiado con los años?

Ha cambiado mucho. Tu vida personal, tu vida privada, influye a la hora de salir al escenario. Cuando empecé, no era madre. Vas adecuando tu organismo. Es como un deportista. Porque se canta con la musculatura. Se canta con el apoyo diafragmático, el aire, y tus resonadores. La técnica es la misma, pero tu cuerpo va cambiando. Yo empecé muy jovencita a estudiar, a los 15 años. Me escapaba del colegio y me iba a estudiar canto con un profesor particular. Ahí yo era soprano ligera, de las que hacen los gorgoritos. Y ahora canto cosas hasta de contralto. Fíjate si la voz evoluciona.

E igual que evoluciona la voz, evoluciona la persona.

Sí. Además, si tú disfrutas, el público disfruta. Si tú lloras, el público llora. Si tú te ríes, el público ríe. Y todas las vivencias que tienes en tu vida privada las aportas al escenario. Y lo que te puede pasar a lo largo de una vida es muchísimo. Y todo eso enriquece.

En el personaje que interpreta este fin de semana en El dúo de la africana, ¿ha encontrado alguna dificultad o reto?

Te voy a ser sincera: ninguno. Carmen Rossi, que ha fallecido ya, es la actriz a la que yo vi por primera vez, me impactó tanto que se me quedó grabado en el cerebro. Para mí esto es como un homenaje a Carmen Rossi. Es que lo llevo en la piel. Te marca mucho. Cuando eres joven eres una aspiradora, todo te alucina, todo te asombra. Es cuando hay que estudiar y ahí es cuando te vas formando.

¿Y cuándo una se hace mayor se pierde esa capacidad de que te alucinen las cosas?

No, sigues alucinando. Aunque creas que puedes decir: 'ya estoy de vuelta de todo'. Pero no. La vida continuamente te está sorprendiendo.

¿Cómo siente que está el panorama de la zarzuela en España? ¿Cree que cala en el público joven?

En el Teatro de la Zarzuela se hacen funciones encauzadas a este público. Es el público que puede mantener el género. También es un problema de educación. En el Ministerio de Cultura le tendrían que poner un poquito más de ahínco. Este es nuestro patrimonio, si nosotros no lo cuidamos... En las escuelas hay una desinformación total. Si en tu familia no lo han escuchado nunca, pues claro, cantaré reguetón, que es con lo que nacen las nuevas generaciones. Es un problema de educación. Esto no pasa en Viena. Allí a veces son excesivamente cursis. Vas a la catedral y hay un señor vestido de Mozart en la puerta. Y luego nos dicen que somos horteras los españoles porque hay una señora vestida de flamenca. Pero ellos están orgullosos de lo que tienen. Vas paseando y enseguida oyes un cello. Tenemos que cuidar nuestro patrimonio, que es maravilloso.

Quizá no hay ese orgullo por el desconocimiento.

Sí. Fíjate en Estados Unidos lo que pasa con la comedia musical. Estamos invadidos de comedia musical. En Madrid, toda la Gran Vía es comedia musical. Su música es esa. ¿Y qué historia tienen? Se han dedicado a hacerlo muy bien y a venderlo de esa manera. Si tú haces bien las cosas y tienen calidad, es un trabajo que tiene que gustar. Si es que hay músicas que levantan a los muertos. Yo donde más me he emocionado en mi vida ha sido en Australia cantando zarzuela. ¿Quién no se levanta del asiento oyendo la jota de La Dolores? Es que se te ponen los pelos como escarpias.