Mohamed Sikabi, escritor canario: “Dejemos a un lado ese complejo de insularidad, se pueden hacer cosas desde las islas”

Mohamed Sikabi llega a La Provincia, “el periódico de todos”, según sus propias palabras, muy emocionado y dispuesto a presentar una historia novedosa, de revisionismo, libertad y algo sobre lo que nunca se ha contado. Su pasión por la escritura le lleva a contar historias sin parar. Su mente y creatividad es imparable. Tanto, que la historia que hoy presenta la escribió mientras realizaba horas en una gasolinera y tantos otros trabajos alternos.

“Son muy pocos los que han escrito sobre Encarna Sánchez hasta la fecha”, dice. “Esto es una historia libre que la ha escrito un hombre libre sobre una tía totalmente libre”, insiste el autor de ‘Narcosirenas’ (2018), ‘Álvaro’ (2022), ‘Dulce’ (2023), ‘Majouba’ (2023), ‘Åndalsnes’ (2024) u ‘Oslo’ (2024), entre otros numerosos artículos en prensa nacional e internacional.

El joven nació en Sidi Ifni en 1999 y se crió en Las Palmas de Gran Canaria a los veintisiete días de nacer. Es un canario-marroquí del mundo. Ahora, presenta su nueva obra ‘Encarna’. Autoeditada y autopublicada porque ninguna editorial, aunque interesada, se atrevía a hacerla pública. De ella asegura que: “les va encantar, es una historia divertida. Nunca se ha hablado de Encarna Sánchez y aquí no reivindico su identidad sexual, me da igual lo que haya hecho. Por supuesto que también se analiza desde la lupa de la ética, pero lo más importante es su faceta periodística. ¿Dónde hemos dejado a la periodista? ¿Si una muere, deja de ser periodista? ¿Y por eso tenemos que maltratarlo y hacerle de todo después de muerta? No, esto es una historia de justicia. De una periodista en España, México, República Dominicana, Argentina… Una periodista, insisto, de raza”.

Fue una mujer que rompió la cuarta pared con el espectador

¿Por qué un chico tan joven se ve atraído por este personaje histórico? Porque, tal y como él mismo dice, no le gustan las injusticias. “En este caso, hay mucha injusticia, se han dicho muchas mentiras y lo peor es que los propios amigos de Encarna no han hecho justicia a una señora que merece ser absolutamente reconocida en lo periodístico e inclusive en lo humano y, por supuesto, criticada, como todos nosotros.

Sentado en la redacción a pies de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, Mohamed confiesa que la mayor mentira sobre la mítica periodista es que robó dinero y se escapó a México. “Eso es una mentira como una casa. Fue una maniobra política por parte del sistema”. Por otro lado, profundiza y dice que lo que más le gusta de ella es “su rabia y que generó una escuela”.

Mohamed Sikabi, mucho más que un prometedor escritor

El canario tiene muchos referentes del mundo de la literatura: Francisco Umbral, por ejemplo, que fue un gran enemigo de Encarna, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Mohamed Shoukry…

Sobre la dificultad de alcanzar el éxito en libros siendo canario, asegura que: “hay grandes escritores en las islas. Lo que pasa es que en el archipiélago tenemos un complejo de insularidad que nos lleva siempre a querer salir fuera. Este libro, por ejemplo, ha sido autopublicado y desde Canarias. Con autores y una copistería de Canarias. Se puede”.

Además de Encarna, también me interesa mucho la Aurah Ruiz de Hoya Andrea y no la que se hace la fina

No se queda ahí, sino que va más allá. Sikabi reivindica el trabajo de la prensa rosa, la amarilla no porque no le gusta, ya que hace daño. “Tendemos a renegar de ella. Los ingleses, por ejemplo, están muy contentos de tener a su Lord Byron. ¿Por qué nosotros no podemos tener a nuestra Isabel Pantoja o a nuestros libros de caballería? Hay que reivindicarla porque es un ejercicio intelectual, histórico, sociológico y diferenciarla, por supuesto, de lo que hace Alessandro L'equio o la prensa ácida, que esa hace daño, no me interesa. La que hacía Marujita Díaz, esa es la gran prensa rosa. No se puede comparar, con todos mis respetos, a una Sofia Suescun con una Sara Montiel. Falta discurso. Yo quiero que haya un poquito de regresión y que no sólo tengamos personas de prensa rosa, sino también que tengan un discurso formado, sólido. Por eso, yo ‘Supervivientes’, lo siento, pero no lo veo. Hay que trabajarse mejor el casting”.

“Yo creo que Aurah Ruiz es un personaje muy interesante, pero a mí lo que me interesa es la Aurah de Hoya Andrea. No me interesa la Aurah que se hace a la fina, me interesa ella en sí porque es una persona con mucho carisma y me interesa mucho como personaje de prensa rosa y por supuesto su relación con Jesé Rodríguez”, dice.

El lado más reivindicativo de Mohamed Sikabi, escritor y jurista canario-marroquí

Sobre los discursos de odio motivados por la inmigración en Canarias, el escritor se muestra claro y tajante: “Creo mucho en el diálogo, creo en el inconsciente colectivo. Canarias es un pueblo que se ido a Venezuela y es un pueblo migrante. Es un pueblo que, aunque quiera ser racista, no puede serlo. El canario nunca va a ser racista. Ni el más clasista, ni el más burgués, ni el más proletario. Es verdad que hay que hacer una reestructuración de muchas cosas, pero es que los delincuentes no son los que vienen de fuera o los que están dentro. Los delincuentes no tienen nacionalidad. Y por supuesto, si se delinque, que se aplique el código penal”.

Puedes adquirir las obras de Mohamed Sikabi a través de sus perfiles en redes sociales, Amazon, Librería Canaima o la Librería Agapea.