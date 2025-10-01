La nueva película de Taylor Swift llega a Canarias: estos son los cines que la proyectan

Taylor Swift es una artista estadounidense que ha triunfado a nivel internacional. Ofreció 152 conciertos en 51 ciudades de todo el mundo, arrancando el 17 de marzo de 2023 en Glendale (California) y finalizando la gira The Eras Tour el 8 de diciembre de 2024 en Canadá. Gracias a este gira, que reunió a 10 millones de espectadores con una media de 65.000 por concierto, la cantante ha conseguido recaudar 2.200 millones de euros.

Desde que anunció su nuevo disco, The life of a show girl, que saldrá a la venta el próximo 3 de octubre, sus seguidores, conocidos como swifties, han revolucionado las redes sociales mostrando su curiosidad y entusiasmo por el nuevo proyecto musical de la artista.

Tras arrasar en taquilla con la película de su gira The Eras Tour, la artista prepara su nuevo lanzamiento audiovisual titulado Taylor Swift: The official realase party of showgirl. El filme incluirá el videoclip inédito de The Face of Ophealia, además de escenas de rodaje y reflexiones de la artista

Lista de cines

Este nuevo proyecto se proyectará en cines de más de mil ciudades del 3 al 5 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum. España es uno de los países afortunados, y los cines de nuestro país podrán disfrutar de la artista.

En el las Islas Canarias estos son algunos de los cines que reproducirán el proyecto audiovisual:

OCINE 7 Palmas : 12,12 €

: 12,12 € Yelmo Premium de Los Alisios : 14,90 €

: 14,90 € Yelmo Cines de Las Arenas : 12,90 €

: 12,90 € Yelmo Cines de Vecindario : 12,90 €

: 12,90 € Multicines Tenerife: 12,12 €

Estos son algunos de los cines que van a proyectar el filme. Cinesa, Yelmo, Kinépolis, Ocine, mk2 y Neocine ofrecerán diferentes horarios para disfrutar de esta esperada película.

Sigue rompiendo barreras

Cada lanzamiento de Taylor Swift marca un hito en la industria musical y su próximo disco The life of a show girl, ya lo ha demostrado convirtiéndose en el álbum más reservado en Spotify antes de ver la luz. Este nuevo disco, está inspirado en el cabaret, invita a descubrir lo que ocurre tras el escenario.