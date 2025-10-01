El proyecto Art as Experience, liderado por PSJM, continúa el legado del galerista grancanario Manuel Ojeda

La nueva galería Art as Experience se propone continuar el legado del tristemente fallecido galerista grancanario Manuel Ojeda de la mano del equipo artístico PSJM, conformado por Cynthia Viera y Pablo San José, quien recogen su testigo y viajan a la feria de arte Estampa de Madrid con artistas de la citada galería grancanaria junto a otras voces emergentes.

«La provincia de Las Palmas, a pesar de ofrecer un alto nivel de calidad artística, apenas cuenta con galerías de arte, dejando huérfanos a muchos y muchas tras la ausencia de figuras como Manuel Ojeda», anuncia el dúo grancanario en un comunicado. Por este motivo, «Art as Experience se propone activar un nuevo coleccionismo en la Isla, apelando a la responsabilidad cultural corporativa de los grandes motores económicos». Para ello, por un lado, creará experiencias artísticas en Las Palmas destinadas a la venta de obras de artistas locales y, por otro, llevará fuera de sus límites geográficos el arte que se produce en las Islas.

Hacer visible el talento canario para colecciones nacionales e internacionales es uno de los objetivos más firmes que Viera y San José se fijaron tras su traslado de Berlín a Las Palmas de Gran Canaria. Exposiciones como On Present Time, en la que mostraron el joven arte social grancanario en la Gallery Weekend de Berlín en 2024, son prueba de esta misión. Ahora, en esta nueva andadura galerística quieren seguir brindando apoyo al arte canario con la difusión, promoción y venta del arte hecho en las islas. Esto se materializa con su participación en Estampa, donde presentarán una selección de cuatro artistas canarios, Capi Cabrera, Ana Beltrá, Greta Chicheri y Nicolás Láiz Placeres, cuyo discurso es inseparable del territorio y la cultura que sienten.

Mareas telúricas: ultraperiferia, paisajes volcánicos y folías

La propuesta, titulada Mareas Telúricas, habla de ultraperiferia, insularidad e identidad, de paisajes volcánicos, flora macaronésica y gráficas marineras, de sancocho, vino y folías, de naturaleza y cultura canaria. Las obras dialogan mostrando la plástica de unas islas fuertemente marcadas por su singularidad, cosmopolita y contemporánea. Se trata de una muestra sutil de las raíces, donde el folclore se insinúa, con calor y color, brisas y fiestas. La pintura de corte minimalista evoca paisajes y barcas, los cuadros maximalistas, la flora y la hamaca, mientras la escultura complementa el discurso confrontando naturaleza y cultura, territorio y explotación.

El stand de Manuel Ojeda / Art as Experience es un espacio de «marca canaria» que, además, en honor a su nombre, propone la celebración de experiencias con performances como 50/50 Magec, el sábado 11 de octubre, a las 17.00 horas. Asimismo, se rendirá un homenaje especial a Manuel Ojeda, con «un acto experiencial» que tendrá lugar el viernes 10 de octubre, a la misma hora, para despedirle.