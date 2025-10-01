Un puente cultural y académico une a Italia y Canarias

Las Palmas de Gran Canaria se convertirá desde hoy y hasta el 4 de octubre en un esce nario de intercambio cultural, académico y artístico de primer nivel. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebra su décimocuarta Semana Internacional, que este año tendrá a Italia como país invitado, y lo hará con un programa que combina la reflexión académica, la cooperación institucional, la gastronomía y el espectáculo.

El pistoletazo de salida será hoy, miércoles 1 de octubre, con la gala ‘La Grande Bellezza 2025: Noche de Estrellas entre Italia y Canarias’, un gran festival cultural que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus bajo la dirección del prestigioso realizador italiano Duccio Forzano, conocido por su trabajo en el Festival de San Remo y Eurovisión. La velada reunirá a artistas de ambos países, como Cristina Ramos, Fasur Rodríguez, Francesco Baccini o Giulia Ottonello, junto a la Gran Canaria Big Band y formaciones corales de Canarias y Génova. El espectáculo, bilingüe y con formato televisivo, alternará música, teatro y homenajes a la comunidad italiana residente en el Archipiélago. Durante la gala se entregarán los premios Excelencias italianas, que reconocerán el talento y la contribución de italianos afincados en Canarias.

La Semana Internacional de Italia busca estrechar los lazos con una de las comunidades más numerosas y activas de Canarias, cuyos miembros se han distinguido en sectores tan diversos como la medicina, la investigación universitaria, la gastronomía o el arte. Cada año, más de 300 estudiantes italianos eligen la ULPGC a través de programas Erasmus, reforzando un vínculo académico que ahora se amplía al terreno económico y cultural.

Cristina Ramos, Fasur Rodríguez, Francesco Baccini o Giulia Ottonello actuarán en la Semana Internacional de Italia / La Provincia

El programa incluye conferencias sobre oportunidades profesionales y cooperación empresarial, proyecciones cinematográficas, desayunos de networking, clases ma gistrales y una jornada histórica en la Casa de Colón sobre los vínculos entre Génova, Canarias y la figura de Cristóbal Colón. Además, se celebrará la firma de un hermanamiento entre la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Cámara de Comercio de Génova.

Con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el viceconsulado de Italia en el Archipiélago y las cámaras de comercio de Gran Canaria y Génova, esta cita cultural promete convertirse en un puente sólido entre dos territorios unidos por el mar y por una tradición de intercambio que ahora se actualiza con nuevas oportunidades de cooperación académica, cultural y empresarial.

“Espero que esta velada pueda percibirse como un gran regalo y testimonio de mi amor por la isla de Gran Canaria”, afirma Stefania Bertini, creadora y promotora de La Grande Bellezza, que ha reunido a artistas internacionales y locales para esta cita.

La capital grancanaria se prepara, así, para vivir una semana en la que Italia mostrará lo mejor de su arte, su cultura y su in novación, en un evento que promete consolidarse como referencia internacional en el calendario cultural del Archipiélago.